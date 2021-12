Il Rally di Piancavallo sostiene Progetto autismo Spilimbergo solidale

"Sono momenti come questo che qualificano un territorio da un punto di vista sociale, quando l'associazionismo, nella fattispecie finalizzato allo sport, riesce a guardare verso chi ha bisogno di un aiuto per superare le difficoltà della vita". Lo ha detto oggi a Vivaro l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier a margine della cerimonia nella quale il sodalizio organizzatore del Rally di Piancavallo ha consegnato una donazione all'Associazione Progetto autismo Spilimbergo solidale".

Zannier, ricordando il valore sportivo che la tradizionale corsa automobilistica ha per tutta la Regione, ha sottolineato come sia stato importante in quest'anno segnato dalla pandemia esser riusciti a portare avanti le iniziative muovendosi all'interno di quelle che sono le regole di sicurezza sanitarie che la prevenzione al virus impone.

L'assessore, infine, ha invitato a guardare con positività al futuro, in quanto le sfide che abbiamo davanti sono importanti, ma altrettanto lo sono le opportunità che si apriranno. "All'interno di questa fase - ha concluso Zannier - dobbiamo anche continuare a sostenere chi dà vita a eventi di successo come questo che animano le nostre comunità infondendo un genuino spirito di solidarietà".