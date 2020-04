Il Reggimento logistico dell'Ariete dona mascherine a Maniago

Venerdì 17 aprile scorso, in comune a Maniago, alla presenza del Sindaco Carli e del Comandante del Reggimento Logistico "Ariete" Colonello Carlo Tornaboni, ha avuto luogo una donazione di circa 1.000 euro, a sostegno delle famiglie più disagiate.

Grazie alla professionalità del laboratorio di sartoria/tappezzeria del reggimento Logistico "Ariete", è stato consegnato un piccolo campione delle mascherine non chirurgiche che il reggimento sta per iniziare a produrre per il proprio personale.

Al termine del breve ma significativo momento della donazione, il sindaco ha espresso un vivo apprezzamento a favore dei militari del reggimento Logistico “Ariete”.