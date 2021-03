Il ricercatore Luca Ziberna su Focus Tv per uno speciale sui vulcani

Luca Ziberna, ricercatore del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste, sarà ospite dello speciale a cura di Luigi Bignami "Il risveglio dei Giganti: dall’Etna al Kīlauea", in onda il 12 marzo 2021 dalle 21.15 su Focus TV (canale 35 del Digitale terrestre).



Tema dell’intervento di Ziberna sarà il supervulcano preistorico della Valsesia, uno degli esempi di vulcanesimo italiano più affascinanti e ricchi di spunti scientifici. Le rocce di questa zona rappresentano un caso raro al mondo in cui è possibile studiare le radici profonde dei vulcani. Da molti anni oggetto di studio da parte di UniTS, la Valsesia sta riscuotendo un crescente interesse da parte della comunità scientifica internazionale per lo studio delle radici dei vulcani e dell’origine dei continenti.



La speciale puntata di Focus Tv dedicata ai vulcani è stata pensata a seguito del nuovo ciclo eruttivo che l’Etna ha aperto negli ultimi giorni al ritmo di un’emissione ogni 30 ore, e sarà occasione per raccontare anche Stromboli, il Vesuvio, i vulcani silenti ma attivi del Lazio, quelli islandesi e delle Hawaii. Ospiti in studio anche ricercatori, geologi e vulcanologi dell’Ingv di Catania.

Immagini da https://www.units.it/news/il-ricercatore-luca-ziberna-su-focus-tv-il-12-marzo-uno-speciale-sui-vulcani