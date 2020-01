Il riciclo di carta da noi è di casa

Il Friuli Venezia Giulia conferma i livelli della raccolta differenziata di carta e cartone ormai acquisiti da alcuni anni. La quantità di materiale recuperato supera di poco le 70 mila tonnellate, sostanzialmente stabile (+0,5%) rispetto al 2017. È quanto emerso dal 24° rapporto nazionale presentato nei giorni scorsi da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Con quasi 57 chilogrammi raccolti per abitante, la regione si posiziona di poco sopra al dato medio nazionale pari a 56,3 kg/ab e presenta sicuramente ampi margini di crescita.



Friuli occidentale virtuoso

Per raccolta pro capite emerge la provincia di Pordenone con 59,8 kg/ab, seguita a stretto giro da Udine (59,3 kg/ab) che registra le migliori performance in termini di volumi recuperati: oltre 32 mila tonnellate. Maggiore impegno invece va richiesto al territorio triestino (46,4 kg/ab) che risulta l’unico con un dato di intercettazione inferiore al livello medio nazionale.

In generale, cresce la sensibilità nei confronti della tutela ambientale da parte dei cittadini friulani sempre più attenti a differenziare dagli altri materiali carta e cartone, che rappresentano quasi il 12% del totale dei rifiuti urbani raccolti nella regione. Dietro ai buoni risultati raggiunti però non c’è solo l’impegno a differenziare, ma anche un sistema di gestione efficace ed efficiente, capace di garantire a qualunque condizione il ritiro e l’avvio a riciclo di carta e cartone. In particolare, in Friuli Venezia Giulia sono presenti 8 piattaforme convenzionate per il riciclo e 1 cartiera.



Raccolta in lieve crescita nel 2018

“La crescita del Friuli Venezia Giulia (+0,5%) nella raccolta differenziata di carta e cartone, seppur lieve, è un segnale che da un lato riflette l’impegno dei cittadini friulani e dall’altro dimostra che la regione potrebbe arrivare a raggiungere risultati ancora migliori - dichiara Carlo Montalbetti, direttore nenerale di Comieco -. A fronte del materiale cellulosico proveniente da raccolta differenziata e dato in gestione al Consorzio nel 2018, Comieco ha riconosciuto quasi 3 milioni di euro ai 213 Comuni friulani in convenzione”.



Tesoretto per i municipi

In 21 anni di operatività del sistema consortile, i Comuni italiani hanno ricevuto complessivamente da Comieco oltre 1,6 miliardi di euro in corrispettivi economici a sostegno della raccolta differenziata di carta e cartone: risorse importanti che hanno contribuito alla crescita e alla sempre maggiore efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

A livello nazionale, il rapporto ha fotografato una situazione molto positiva: 3,4 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte nel 2018, con un aumento complessivo del 4%, pari a + 127.000 tonnellate, rispetto al 2017, distribuito in tutte e 3 le macroaree con particolare evidenza al Sud e al Nord.