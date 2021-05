Il ricordo dell’eccidio dei 97 Finanzieri di Campo Marzio

Questa mattina, al comprensorio monumentale della Foiba di Basovizza, è stato commemorato, con una semplice ma toccante celebrazione, l’eccidio dei 97 Finanzieri in servizio alla caserma Campo Marzio che, nei primi giorni del maggio 1945, all’indomani della liberazione di Trieste, furono dapprima deportati e poi uccisi e infoibati da milizie armate del Maresciallo Tito, dopo essere stati indotti con l’inganno a consegnare armi e uniformi.

L’evento, presieduto dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, è stato celebrato nel rispetto delle limitazioni legate all’emergenza epidemiologica in corso, alla presenza del Prefetto di Trieste Valerio Valenti, del Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e dell’Assessore Regionale Pierpaolo Roberti, in rappresentanza del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, di alcuni familiari dei Finanzieri caduti e di una ristretta rappresentanza delle Fiamme Gialle in servizio alla caserma “Campo Marzio” e in congedo delle Sezioni Anfi di Trieste e Muggia.

I vari momenti della cerimonia si sono succeduti nel silenzio commosso dei presenti: la lettura da parte del cappellano militare capo, don Marco Minin, del testo della “Preghiera per le Vittime delle Foibe”, composta nel 1959 da monsignor Antonio Santin, Vescovo di Trieste e Capodistria dal 1938 al 1975. A seguire, la benedizione della corona d’alloro, deposta dal generale Buratti sulla lapide marmorea riportante i nominativi dei 97 Finanzieri, accompagnato dal Comandante regionale, generale di Divisione Piero Iovino e dal Capo di Stato Maggiore, generale di Brigata Oronzo Greco, con gli onori di rito del picchetto armato.

Infine, l’intervento del Comandante Interregionale e la commovente testimonianza di Silvio Scialpi, figlio dell’Appuntato Gregorio Scialpi, una delle vittime delle foibe, particolarmente emozionato nel ricordare le dolorose vicissitudini attraversate dalla sua famiglia in quel tragico periodo, ma anche la bontà d’animo e l’altruismo del padre.

A cerimonia terminata, il generale Buratti si è intrattenuto con i familiari dei Finanzieri commemorati, rinnovando loro i sentimenti di vicinanza del Corpo.

"La commemorazione dei 97 finanzieri trucidati dopo la liberazione di Trieste rappresenta una delle pagine più orribili e vili del disegno criminale di Tito", ha detto Roberti. "Gli uomini della Guardia di Finanza - ha rievocato Roberti - furono individuati come nemici privilegiati, in particolare perché pochi giorni prima avevano contributo alla liberazione di Trieste dai nazisti. Il dittatore jugoslavo, temendo che quei patrioti potessero infastidire la sua propaganda storiografica, li fece eliminare, dopo che erano stati catturati con l'inganno e sottoposti a indicibili umiliazioni".

"La commemorazione dei finanzieri infoibati - così l'assessore regionale - ha avuto oggi nelle parole di un figlio dei patrioti caduti, il signor Silvio Scialpi, il momento più toccante. La data del 3 maggio - ha concluso Roberti - è scolpita su una stele e nella verità della storia e dobbiamo sempre ricordarla, per la dignità di chi fu strappato alla vita e per estirpare il seme della mistificazione politico-storiografica che per decenni ha minacciato la convivenza sul confine orientale".