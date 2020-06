Il ringraziamento dell’economia ai ragazzi di VocinVolo

Un doppio ringraziamento: per la bellezza dell’esecuzione e per il gesto di solidarietà. Nella sala Valduga della Camera di commercio di Pordenone-Udine, il presidente camerale e di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo ha ospitato il coro VocinVolo della scuola di musica Ritmea di Udine (presente anche con la direttrice Lucia Follador), protagonista di “Voci senza confini. Un progetto di solidarietà dall’Irlanda al Friuli”, cover dell’ultima canzone del leader degli U2 Bono, “Let your love be known”, scritta all’inizio del “lockdown” come omaggio agli italiani colpiti dalla pandemia.

Da Pozzo ha sottolineato il legame tra mondo dell’economia e terzo settore nel ricordare lo scopo dell’iniziativa che ha visto Confcommercio fare da “regista”, con il contributo di PromoTurismo Fvg, che ha messo a disposizione le immagini del nostro splendido territorio, e Tassotto & Max video e photo agency, che ha curato il montaggio del video.

Una raccolta fondi, hanno spiegato anche il presidente, Franco Morgante, e la coordinatrice, Katia Mignogna, di “Fuorionda”, onlus udinese impegnata da anni nell’organizzazione del tempo libero – dai viaggi alle vacanze, dalle gite in giornata ai laboratori creativi – per il benessere psico-fisico delle persone disabili, anche gravi, e delle loro famiglie, consentirà di avviare “Ciao, Come Stai?” progetto mirato a permettere ai ragazzi disabili, con adeguati mezzi tecnologici, di uscire dal dramma dell’isolamento gravemente acuito dalle misure restrittive del “lockdown”.