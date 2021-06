Il Risveglio dei motori, parte la stagione

Finalmente, dopo tanta attesa, i collezionisti di vetture d'epoca potranno ritrovarsi per i loro pittoreschi raduni. Il Club friulano veicoli d'epoca ha indetto per sabato 4 luglio la prima iniziativa del 2021, la classica "Risveglio dei motori" che in tempi ordinari si svolgeva in primavera.

Saranno una trentina le vetture partecipanti, tutte di particolare fascino, a cominciare da una splendida Balilla Coppa d'oro del 1934 rossa fiammante. Non mancherano altri prestigiosi esemplari di Alfa Romeo, MG, Jaguar, Lancia, ... Il ritrovo è previsto alle 9.30 di sabato presso la sede sociale del Cfve accanto agli uffici Aci di viale Tricesimo.

Alle 11 ci sarà il raggruppamento a Cividale sotto la sede di Civibank e da lì le 'vecchie signore' proseguiranno verso Torreano per salire a Masarolis e Tamoris per poi sostare presso la casa alpina dell'Ana a Canebola. Infine, il variopinto corteo attraverserà i Comuni di Faedis e Attimis, lungo le strade del Giro d'Italia, per raggiungere Nimis dove all'agriturismo I Comelli ci sarà il pranzo sociale dei partecipanti.

In occasione dell'avvio dell'attività annuale il presidente del Club Italo Zompicchiatti ha annunciato che il direttivo è alle prese con l'organizzazione della più prestigiosa iniziativa del sodalizio, "Mitiche in castello", prevista per il mese di settembre.