Il ritorno dei friulani sull’Adriatico

Il sole splende sempre al mare, mentre su alcune località montane il cielo è decisamente coperto. Lo confermano i pareri raccolti contattando gli agenti immobiliari che una conoscenza puntuale della situazione. Sergio Brugnera, dell’Agenzia Online.it di Lignano Sabbiadoro, offre un quadro decisamente confortante: “La richiesta di immobili resta alta, soprattutto da parte di famiglie del Friuli-Venezia Giulia, venete e lombarde, anche se spesso si tratta di nuclei in qualche modo legati alla nostra regione. Immancabili anche gli austriaci che sono rimasti molto legati al Fvg. Le richieste più frequenti sono di immobili con terrazza abitabile o giardino: si cerca uno spazio da vivere all’aperto in sicurezza e tranquillità, segno che la pandemia sta modificando le nostre abitudini. I prezzi sono stabili da circa 5 anni e la domanda supera l’offerta. Ecco perché sarebbe il momento propizio di vendere se qualcuno ha intenzione di farlo.



Quasi nessuno compra pensando a un investimento, quanto all’utilizzo diretto per la famiglia. C’è poca voglia di ristrutturare. Anche chi ha meno soldi a disposizione cerca comunque immobili pronti per essere utilizzati, a dimostrazione di quanto sia stato importante investire negli scorsi anni sulla manutenzione degli immobili. In questo momento la forbice di prezzo oscilla tra i 2.000 e i 5.000 euro al metro quadrato a seconda della tipologia dell’immobile. Il cliente straniero è un po’ più orientato verso il residence o l’immobile dotato di piscina, nonostante i costi di gestione un po’ più alti. Sono calati gli acquirenti provenienti dall’Est mentre gli austriaci restano affezionati alle nostre coste”.



Consigli dell’esperto

Brugnera fornisce pochi ma buoni consigli all’acquirente e al venditore: “E’ bene rivolgersi a un agente immobiliare professionale perché è sempre più importante essere scrupolosi in materia di urbanistica e documentazione, per evitare sgradite sorprese. Nel nostro caso, inoltre, ci avvaliamo delle nuove tecnologie come il virtual tour o le visite in 3D che permettono di visionare l’immobile anche a chi vive lontano. Infine l’agente sa indicare il prezzo di mercato reale sia a chi deve comprare sia a chi vuole vendere in tempi ragionevoli”.



Federica Tilatti, titolare dell’agenzia Adriatica di Grado, conferma che le richieste sono superiori all’offerta. “Non avrei mai immaginato pochi mesi orsono di poter affermare che la situazione delle vendite è abbastanza buona. Poca gente vuol vendere e chi ha un immobile se lo tiene stretto, mentre registriamo molto interesse da chi forse pensa che nei prossimi anni andrà poco in giro, segno che la pandemia ha spinto molti a farsi aventi. Stiamo registrando molte più richieste da parte di residenti del Fvg rispetto agli anni scorsi, mentre sono limitate le richieste provenienti dall’estero anche se alcuni acquisti di immobili di pregio e importanti, anche dal punto di vista del prezzo, sono stati appannaggio degli austriaci sempre molto legati a Grado. Qualche acquirente arriva anche dalla Germania e dai Paesi dell’Est, ma i clienti più importanti restano i nostri vicini austriaci”.



Le richieste più ricorrenti riguardano il bilocale soggiorno e camera, non troppo grande e impegnativo ma comunque comodo sia per il discorso del prezzo che della praticità di utilizzo. La maggior parte degli acquirenti ora punta all’utilizzo da parte della famiglia anche se non mancano coloro che puntano ad affittare.