Il ritorno del lupo in Carnia, una serata per fare il punto

Il lupo, da tempo, è tornato ad abitare la nostra regione, come testimoniano gli avvistamenti segnalati in particolare nelle zone montane, come in Carnia. Non solo, sono anche state 'censiti' alcuni gruppi, che gli esperti hanno imparato a conoscere, soprattutto per monitorare il comportamento dei singoli esemplari. Conoscere il lupo e le sue abitudini permette di attuare le modalità di comportamento più corrette in escursione, magari con il cane, ma anche nella gestione delle proprietà. E' utile sapere cosa fare in caso di avvistamento o incontro ravvicinato, a chi fare una segnalazione, a quali indennità si ha diritto per il danneggiamento dell’automobile, in caso di investimento.



Per dare risposte e dati certi ai residenti e agli escursionisti che tra poco riprenderanno a popolare le nostre montagne, la Comunità di montagna della Carnia e la sezione CAI di Tolmezzo organizzano la conferenza 'Il ritorno del lupo in Carnia – Conoscere i grandi predatori per una convivenza possibile', che avrà luogo venerdì 1° aprile, alle 20.30, presso la sala convegni della Comunità di montagna a Tolmezzo. Oltre che in presenza, sarà possibile assistere all’incontro in streaming sul canale Youtube Cdm Carnia Multimedia.



Intervengono Stefano Filacorda dell’Università degli Studi di Udine e Umberto Fattori del Servizio biodiversità della Regione FVG. La partecipazione è libera e gratuita, fino al raggiungimento della capienza consentita e nel rispetto della normativa emessa a seguito dell’emergenza da Covid19. Per info: Comunità di montagna della Carnia, tel. 0433/487731 – CAI Tolmezzo, info@caitolmezzo.it