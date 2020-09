Il ruolo sociale dell'agricoltura in uno scatto

Inedita “call” rivolta ai fotografi professionisti e amatoriali domiciliati in regione dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Fvg, attraverso il concorso fotografico intitolato “Il ruolo sociale dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia”.

“Il contest, le cui immagini selezionate saranno stampate nel calendario 2021 del PSR, ha l'obiettivo di dimostrare come le aziende agricole della nostra Regione siano attive nell’interesse dell’intera società e soprattutto nella tutela di valori e nella cura di persone deboli – spiega l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 Karen Miniutti –, l’emergenza sanitaria Covid19 ha, infatti, fatto emergere in maniera forte come i settori a cui si rivolge il PSR svolgano funzioni fondamentali nei momenti di difficoltà e al tempo stesso rappresentino un motore di sviluppo sociale”.

I creativi sono chiamati a tradurre in immagini la propria visione del ruolo sociale svolto dall’agricoltura, scegliendo a propria discrezione una o più di queste categorie tematiche: il servizio educativo e didattico, il supporto al disagio sociale, l’impegno sociale dell’impresa agricola, la famiglia come comunità rurale che coinvolge ed accoglie più generazioni e tiene in vita e attualizza territorio e tradizioni, l’agricoltura urbana come pratica sociale e attività produttiva di cibo a km zero, l’utilizzo degli animali per migliorare la vita dei soggetti deboli, la festa contadina come buon auspicio o ringraziamento per un buon raccolto, l’agricoltura che preserva il paesaggio.

“Alla fine del concorso – continua Miniutti - saranno selezionate non più di 6 immagini da utilizzare, insieme ad altre già nella disponibilità della Regione, per realizzare il calendario del PSR FVG per l’anno 2021, e diffuse su internet, canali social, carta stampata, mostre, fiere ed eventi. Nessun corrispettivo o altro premio è previsto per gli autori delle fotografie prescelte".

Ogni partecipante, come previsto dal regolamento disponibile sul portale regionale www.regione.fvg.it nell’area dedicata al PSR, potrà inviare al massimo di tre fotografie, insieme alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata, e un testo di accompagnamento che titoli le immagini e le descriva, spiegando la visione dell’autore e la coerenza con il tema dato. Le foto possono essere sia in bianco e nero che a colori ma necessariamente, a pena di esclusione, in formato orizzontale, e in formato jpeg con risoluzione non inferiore a 300 dpi.

La consegna del materiale fotografico dovrà pervenire entro e non oltre il 18 ottobre 2020 mediante invio, attraverso WeTransfer.com, all’indirizzo di posta elettronica svilupporurale@regione.fvg.it. Saranno dichiarate vincitrici le prime 6 fotografie in graduatoria che abbiano ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti saranno dichiarate vincitrici del contest. Dell’esito dei lavori della commissione giudicatrice si darà comunicazione attraverso il portale regionale alla pagina dedicata al PSR.