Il saluto al prefetto di Pordenone dei vertici dell’Ariete

Questa mattina, in vista dell’avvicendamento al Comando della 132^ brigata corazzata Ariete di Pordenone, il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha ricevuto il generale di brigata Roberto Banci, destinato a nuovo incarico nel Comando forze terrestri e comando operativo Esercito (Comfoter Coe) di Roma, accompagnato dal generale di brigata Marco Longo, prossimo comandante della 132^ Brigata corazzata Ariete, in visita di presentazione.

Con l'occasione, il Prefetto ha ringraziato il Generale Banci per il prezioso e qualificato supporto offerto alla comunità, in particolare durante l’emergenza Covid, nel suo periodo di comando all’Ariete, formulando ad entrambi i migliori auguri per i nuovi prestigiosi incarichi.