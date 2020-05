Il Sap di Udine dona presidi alla Polizia di Stato

La Segreteria provinciale del Sindacato autonomo di Polizia - Sap di Udine dona 500 mascherine e 800 guanti monouso alle donne e agli uomini della Polizia di Stato della provincia, oltre a barriere anti-contagio in plexiglass per la protezione negli Uffici. "La carenza di dispositivi per chi in questi giorni lavora in prima linea per tutelare la comunità, nonostante i rischi di infezione da Coronavirus, è ormai nota ed è stata più volte evidenziata", spiega il Sap.

"L’apparato della Sicurezza Pubblica mai come adesso deve restare efficiente. Sempre più spesso gli appartenenti alle Forze dell’Ordine si trovano ad operare e intervenire in situazioni dall’alto profilo di rischio, nelle quali, molte volte, è inevitabile entrino in contatto con cittadini, senza essere in grado di conoscerne le reali condizioni di salute. Ogni poliziotto è consapevole di quali siano le precauzioni da prendere in questo momento, per salvaguardare la propria salute e quella dell’utenza con cui viene a contatto. Purtroppo, però, i Dpi in dotazione non sono sufficienti per tutti e devono essere utilizzati con grandissima parsimonia".

"Per questo abbiamo voluto contribuire alla salvaguardia e alla salute dei poliziotti e dell’intera comunità della provincia, con l’acquisto di 500 mascherine e 800 guanti monouso che sono stati donati alla Questura di Udine, che provvederà a consegnare il materiale ai poliziotti che operano in provincia. Inoltre, abbiamo donato anche diverse barriere/divisori in plexiglass che saranno utilizzate negli Uffici dove i colleghi sono a stretto contatto con gli utenti e sono però sprovvisti di idoneo sportello con barriera, come ad esempio gli Uffici denunce della Questura, dei Commissariati dipendenti e degli altri Uffici delle Specialità. Le barriere protettive in plexiglass contribuiranno a contenere la diffusione di microrganismi salvaguardando la salute degli operatori, che devono proseguire nell’esercizio delle proprie attività, e dei cittadini che accedono agli uffici dove sono presenti uomini e donne della Polizia di Stato", prosegue la nota del Sap.

"Un piccolo gesto che ha come finalità quella di manifestare, in maniera tangibile vicinanza e supporto a tutti i colleghi impieganti sul nostro territorio e, in particolare, a quelli attivi in prima linea. È un momento molto delicato, ed è un imperativo collaborare con l’Amministrazione della Polizia di Stato e non solo, alla ricerca delle soluzioni migliori per la salvaguardia della salute delle donne e degli uomini della Polizia e mantenere sempre efficace il dispositivo di sicurezza sul territorio", conclude il Sap di Udine.