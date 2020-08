Il Senso della vita in versione musicale

Gli organizzatori dei fortunati eventi sul senso della vita, Guido Tonizzo e Cristina Spadotto, che si sono tenuti nelle librerie Tarantola e Angolo della musica, con in più un evento online durante il lockdown, mercoledì 12 agosto, alle 21, saranno protagonisti di una serata di musica semiacustica e d'atmosfera alla Loggia del Lionello, in centro a Udine. Il progetto Invisible Wave, in cui i due collaborano, si esibirà in versione duo, tra chitarra, tastiere sognanti, pianoforte, e con voce di Tonizzo, autore dei brani, che ci farà percorrere con intensità i temi delle canzoni.

Sybell proporrà un mix sia di brani musicali che di poesie, anche qui attraverso tematiche che hanno a che fare con la vita e la spiritualità e, insieme agli Invisible Wave, ne verrà fuori un percorso musicale che è anche un percorso evolutivo. Guido Tonizzo (che è anche scrittore e operatore nell'ambito della crescita personale) oltre ad esibirsi farà da collante con alcuni brevi e preziosi interventi parlati che possono dare interessanti spunti di riflessione e aprire la mente, per una serata che è sì di musica, ma che promuove messaggi profondi, riprendendo il filone degli incontri nelle librerie, che Tonizzo e Spadotto hanno organizzato a partire dal 2019.

L'evento è organizzato da Furclap ed è il primo appuntamento della rassegna "I Giovani, la Cultura, il Mondo che cambia".