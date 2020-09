Il senso della vita, si chiude un ciclo (o si rinnova?)

Questo articolo segna la chiusura di un cerchio. Una chiusura momentanea magari, che consentirà l'apertura di un qualcosa di nuovo: questa è l'evoluzione, questa è la vita.

La ricerca del mental coach e autore Guido Tonizzo, sui temi dell'esistenza, iniziata nel 2013, continuata con la pubblicazione di "Vita, Conoscenza e Mistero" (Caosfera edizioni), poi con i vari eventi di presentazione, con i concerti degli Invisible Wave (di Guido Tonizzo, Cristina Spadotto e Stefania Della Savia) e poi ancora con gli eventi udinesi sul senso della vita (all'Angolo della Musica, alla libreria Tarantola e, quest'estate, alla Loggia del Lionello) per giungere infine alle ultime tappe, a Rivignano "da Gio" e al Friuli Doc, in cui si sono affrontati in modo leggero ma sempre molto profondo queste tematiche.

Ebbene questa ricerca è volta al termine. Per ora! Eh sì... "per ora" per due motivi: il primo è che, come Tonizzo stesso sostiene, la ricerca sulla vita è stimolante ed è continua. Il secondo motivo è che chiunque volesse attingere adesso al patrimonio di conoscenza e spunti di riflessione raccolti in questo percorso, può leggersi "Vita, Conoscenza e Mistero", libro nel quale, tra i vari ospiti presenti, vi è il prezioso contributo del Vescovo emerito di Caserta Raffaele Nogaro, che come molti sanno è di origini friulane e che, tra l'altro, è parente dello stesso Tonizzo. In una chiacchierata davvero emozionante (riportata nel libro) Nogaro racconta: "Guardo l'esterno, mi compiaccio e, se vedo un'opera d'arte, è realmente un'ispirazione per me... l'arte, la poesia... Ma ho bisogno di me stesso, senza per questo esser orgoglioso: voglio che la gioia della vita nasca da me.". Questa frase stupenda racchiude in se anche lo scopo di Guido Tonizzo in tutto questo percorso: da un lato conoscere ed avere risposte, dall'altro vivere e aiutare gli altri a vivere una vita autentica e meravigliosa.



Buona ricerca e a presto, con nuove scoperte verso il senso della vita.