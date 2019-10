Il Siap rinnova le proprie cariche

L’11 ottobre 2019 , in occasione del suo congresso regionale straordinario , la Segreteria Regionale FVG del SIAP ha rinnovato le proprie cariche, eleggendo Pier Paolo Zanussi (Trieste) Segretario Regionale Generale, suo Vicario Francesco Tempo (Udine), Vice Segretario Alessandro Da Re (Pordenone), Sandra Cudrig (Gorizia) Segretario Amministrativo, Valter Stefanutti (Udine) Segretario Organizzativo.

Presenti ,oltre i nuovi componenti, il Segretario Nazionale SIAP Massimo Zucconi Martelli, i Segretari SIAP Provinciali di Gorizia Sandra Cudrig, Trieste Fabrizio D’Andrea, Udine Valter Stefanutti e Pordenone Da Re Alessandro unitamente a numerosi delegati che all’unanimità hanno eletto la nuova compagine regionale del sindacato di Polizia.

Il congresso svoltosi nella Sala Convegni della Questura di Udine è iniziato con il cordoglio e dolore espresso dal Segretario Regionale Generale Pier Paolo Zanussi in ricordo dei due giovani colleghi uccisi a Trieste durante il medesimo turno di servizio del pomeriggio del 4 ottobre scorso.

Nella stessa mattina del 11 ottobre 2019 il SIAP Regionale ha organizzato una Tavola Rotonda dal titolo “Codice Rosso” - Strumenti e modalità messi a disposizione della legge 19 luglio 2019, n. 69 – sinergie tra soggetti coinvolti. Iniziato con un minuto di silenzio chiesto dal Segretario Nazionale SIAP Massimo Zucconi Martelli in memoria dei due agenti caduti in servizio a Trieste il 4 ottobre è proseguito nell’affrescata sala di palazzo Belgrado, un folto e attento pubblico ha seguito gli interventi delle preparate relatrici, la dott.ssa Annunziata Puglia, Magistrato di riferimento per il Gruppo di lavoro TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI della Procura di Udine, la dott.ssa Raffaella Peressi, psicologa ambito clinico e di comunità, scolastico e forense; operatrice sportelli antiviolenza, l’avv. Pina Rifiorati, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Udine, la dott.ssa Valentina Dotto, dell’UTI “Friuli Centrale” – Sistema Locale dei Servizi Sociali, Responsabile di P. O. Unità Organizzativa Minori e Famiglia – Disabilità, la dott.ssa Claudia Graziutti, del Comune di Udine – Servizio “Zero Tolerance – contro la violenza sulle donne”, l’avv. Serena Bellamio , dell’associazione “Sorridi Ancora” di Latisana, il Commissario di Polizia Mara Lessio e il Sostituto Commissario Coordinatore di Polizia Lorena Colosetti, moderatore Valter Stefanutti, SIAP Udine. Le relatrici hanno affrontato, ognuna nel suo campo, l’odiosa realtà della violenza di genere, descrivendo modalità operative e analizzando criticità. È stato fatto il punto circa lo stato dell’arte su una disposizione normativa in vigore da due mesi circa, che ha introdotto nuove fattispecie di reati nel codice penale (come ad esempio la violazione del disposto dell’allontanamento dalla casa familiare, costrizione o indizione al matrimonio – le cosiddette spose bambine – il revenge porn, la deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso – meglio noto come sfregiamento con l’acido) e un canale preferenziale circa i tempi d’indagine che dovranno essere estremamente ridotti. Tutte sono state concordi sul fatto che sia necessaria una reale sinergia di tutti i soggetti coinvolti.