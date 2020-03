Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, tramite le scuole, ha inviato una lettera alle famiglie per invitare bambine e bambini a mandare un disegno al Comune, naturalmente sotto la supervisione dei genitori. I disegni verranno raccolti e pubblicati sulla pagina Facebook del Municipio.



Nella lettera il sindaco incoraggia i bambini in questo perido difficile, li invita a fare la propria parte di piccoli cittadini, a tenersi in contatto via internet con gli amici e con i propri insegnanti, seguendo le indicazioni scolastiche.



“Facendo tutti la nostra parte – recita la missiva - riusciremo a superare questo momento e a tornare ad apprezzare la vita consueta nella nostra bella città: le passeggiate, i negozi, le scuole, i luoghi dello sport e del divertimento, il piacere di stare insieme. Mandateci i vostri disegni – conclude - così vi sentiremo vicini anche a distanza e sarà un modo per continuare ad essere insieme”.



Le immagini, accompagnate dagli hashatg #Pordenone e #andratuttobene possono essere inviate a scelta tramite tre modalità: via Facebook come messaggio privato alla pagina del Comune; via WhatsApp inviando l'allegato al numero +39 331 651 133; via sito web utilizzando il modulo contenuto nella notizia “Bambini, inviateci le vostre foto” (comune.pordenone.it).



Da tenere presente che vanno inviate solo le foto dei disegni e non dei bambini, che non sono in nessun modo pubblicabili per ovvie ragioni di privacy. E' però possibile accompagnare il disegno con il nome dell'autore o specificare il nome stesso via messaggio. L'immagine, una volta pubblicata, potrà essere liberamente commentata dai genitori.