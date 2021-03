Il Sindaco Cisint incontra il comandante dell’Arma

Il lavoro di coordinamento tra le varie forze dell’ordine sulla tematica sicurezza a Monfalcone ha dato risultati positivi che sono stati confermati oggi nell’incontro tra il Sindaco Anna Maria Cisint e il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Luciano Giuseppe Torchia e il Comandante della compagnia locale, capitano Davide Franco, presente l’assessore Antonio Garritani.

Le azioni dirette alla legalità del lavoro e al controllo del tessuto sociale sono state le priorità affrontate nell’incontro, ricordando le recenti e importanti azioni svolte ad arginare il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. In un’operazione dello scorso febbraio tre persone sono state arrestate dai Carabinieri di Monfalcone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione e somministrazione fraudolenta di manodopera.

Attenzione verso la quale il Comandante Torchia ha ribadito la necessità di monitoraggio costante, riconfermando l’impegno a garantire sicurezza, trasparenza e legalità.

Si è sottolineato la valenza positiva del controllo territoriale coordinato, in un territorio in cui occupazione, lavoro e tessuto sociale si fondono a un sistema di appalti e subappalti di Fincantieri che rendono il territorio complesso e con una necessità di sorveglianza potenziata.

Si è elogiato il coordinamento collaudato tra le varie forze dell’ordine che ha trovato esplicazione diretta nel sistema di sorveglianza del territorio tramite videosorveglianza.

“Al momento tutti gli accessi di Monfalcone sono coperti da telecamere, un servizio che abbiamo implementato programmandolo anche lungo canale Valentinis”, ha affermato il sindaco Cisint.

Il Comandante Luciano Giuseppe Torchia ha rassicurato che i Carabinieri continueremo a presidiare anche a piedi la città. “Un servizio che apprezzo perché dà tranquillità a me e ai miei cittadini e denota la vicinanza delle forze dell’ordine ai monfalconesi che vivono in un territorio molto complesso, che impone attività suppletiva”, ha evidenziato il Sindaco nel ringraziare per la continuità del servizio.

Gli effetti del controllo coordinato e in sinergia sono stati ribaditi più volte come elemento positivo e grande deterrente verso azioni di illegalità programmate. Una strada sulla quale è stata rimarcata la volontà di proseguire, alla luce dei risultati ottenuti.

In conclusione, il Sindaco ha richiesto che durante il periodo estivo venga rafforzato il presidio a Marina Julia che, riqualificata nella sua funzione turistica e aggregativa, richiama migliaia di presenze durante l’estate.