Il sottile velo azzurro

Si torna a parlare degli effetti del cambiamento climatico in Friuli Venezia Giulia nel nuovo documentario prodotto per la RAI da Marco Virgilio e Ivo Pecile. Appuntamento domenica 29 novembre alle ore 9.35 su RAI 3 Fvg (3 DT) e mercoledì 2 dicembre alle ore 21.40 su RAI 3 Bis (103 DT).

Accompagnati da straordinarie immagini e dagli interventi di alcuni tra i migliori scienziati della nostra regione vengono approfonditi gli effetti del cambiamento climatico in corso sulla criosfera e sulle brughiere d'alta quota del Friuli Venezia Giulia. Un focus sulla situazione attuale alla luce dei più recenti studi scientifici. Con la partecipazione di Renato R Colucci (CNR), Valentino Casolo e Francesco Boscutti (Università degli Studi di Udine), Francesco Petruzzellis (Università degli Studi di Trieste) e Marco Virgilio negli spettacolari ambienti del monte Canin e del monte Pieltinis.