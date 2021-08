Una nuova iniziativa culturale prende il via a settembre: TH!NK, IL SUONO DELLA MENTE, il festival sulle potenzialità della mente, con ospiti e musica.

Ideata dal business&mental coach e trainer Guido Tonizzo (www.coachingconsulenze.it e www.guidotonizzo.it), TH!NK è una serie di eventi a base di brevi conferenze su diversi aspetti riguardanti la mente umana e le potenzialità delle persone: stimoli per una vita migliore e per soddisfare la nostra curiosità. Il tutto è reso ancor più speciale grazie a raffinata musica dal vivo. Il primo evento, che si svolgerà a Udine, alla libreria Friuli, il 2 settembre alle 18.



Il programma

Introduzione a cura di Guido Tonizzo

Benvenuto musicale con gli Invisible Wave in acustico

Interventi:

Meditazione, preghiera: la mente... e oltre! Con il dott. Filadelfo La Ferla.

Esprimere ciò che si ha dentro con l'arte (e annessa presentazione del libro Esprimersi con la musica), con il co-autore del libro Guido Tonizzo

L'importanza delle radici: dalle parole alla mente (con la dott.ssa Silla Stel)

Gli interventi vengono intervallati da momenti musicali e a seguire ci sarà uno spazio "chiacchierata e domande".



TH!NK è allo stesso tempo un momento di svago ed un'occasione per accendere la mente ad approfondimenti e curiosità sulla mente, sulla vita e sulle potenzialità dell'essere umano.