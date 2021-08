Il team di Goletta Verde fa tappa a Trieste

La 35° edizione di Goletta Verde si conclude il 12 agosto in Friuli Venezia Giulia, dopo 15 tappe nelle regioni costiere italiane.



"Non ci fermeremo mai" è il motto che accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare. Dallo scorso anno Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque: uno straordinario esempio di citizen science, che coinvolge giovani da tutt’Italia.



Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà il 12 agosto a Trieste dove sarà ormeggiata in porto, presso la Scala reale Molo Audace.



I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.Anche questa edizione vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.Il programmaMercoledì 11 AgostoDalle Ore 17.00 alle ore 19.00 |Scala Reale al Molo Audace|TriesteVisite a Goletta VerdeGiovedì 12 AgostoOre 10.30 |Bar Tergesteo Piazza Giuseppe Verdi |TriesteConferenza stampa di presentazione del monitoraggio scientifico delle acque di Goletta Verde lungo le coste del Friuli Venezia Giulia. Saranno per l’occasione presentati i dati sui rifiuti spiaggiatiIntervengono:Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta VerdeSandro Cargnelutti, Presidente di Legambiente Friuli Venezia GiuliaAndrea Wehrenfennig, Presidente del circolo Legambiente “Verdeazzurro” di Trieste.