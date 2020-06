In occasione della Festa della Repubblica il Tempio di Cargnacco, dedicato ai caduti e dispersi in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, si è vestito con il Tricolore. Le luci si sono accese ieri sera alla presenza dell'amministrazione comunale di Pozzuolo e dei rappresentanti del comitato parrocchiale, che hanno ringraziato per l'allestimento offerto dalla Cubo Media Eventi.