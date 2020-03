Il tempo del senso della vita

Il tempo è il più grande regalo che possiamo fare a noi stessi e agli altri. Ecco alcuni suggerimenti del mental coach Guido Tonizzo, che a Udine organizza una serie di incontri dedicati al senso della vita, per sopravvivere a questi tempi caotici.

"Queste righe sono perciò un'opportunità, se puoi e vuoi, per fare un piccolo dono a te stesso. Prendi un bel respiro, come se fosse un momento ristoratore. Respiriamo: questa è la chiave di tutto. Allo stesso tempo, però, di solito lo facciamo senza accorgercene, e questa metafora è fortissima: le cose più importanti sono quelle che spesso diamo per scontate. Ma quando ci riconnettiamo al nostro corpo, alle sensazioni, alle persone, agli affetti, agli animaletti domestici cui vogliamo bene, al nostro stesso respiro... percepiamo vita. Respirala, sentila, con tutto te stesso! Renditi conto che questa infinita risorsa e potenza ti può donare gioia, curiosità ed entusiasmo. Il mondo ha bisogno di questo, specialmente nei momenti più bui. Perciò, con la vita che ricevi, crea a tua volta. Dona qualcosa di positivo agli altri: un semplice sorriso, un supporto, una condivisione. Dona il tempo, valorizza chi crea, chi aiuta e contribuisce al mondo, chi è altruista. Proteggi le persone e le situazioni che danno valore al tempo a loro volta. Possiamo non sapere quanto tempo abbiamo a disposizione, ma abbiamo l'enorme potere di scegliere come dargli un senso. Diceva infatti Eraclito: "Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi."".