Il Treno dei Poeti 2021 a Barcis

Il “Treno dei Poeti” è un progetto che dal 2015 fa parlare di sé per il coinvolgimento della Scuola sui temi del Turismo dolce, della sostenibilità, come visto con i “Convegni concerto” per gli studenti dedicati alla “Sacile Gemona, una Ferrovia piena di Futuro”. La sinergia con il mondo della Scuola dà voce ad una proposta che viene da un insegnante: “Se ci farete trovare una trentina di biciclette in stazione, porteremo una classe alla settimana a conoscere il territorio, a mettere in pratica gli insegnamenti tecnici su biciclette, elettriche e non”.

La missione quest'estate è fare in modo che quelle trenta biciclette a settembre siano disponibili, ora in questa, ora in quella stazione della Sacile-Gemona, per gettare i semi del turismo scolastico, del turismo sostenibile.

I proventi delle azioni finanzieranno il progetto “Scuola-Treno-Bicicletta”.



“L'opportunità di organizzare tour cicloturistici che, partendo da Budoia, comprendono anche Barcis, ci ha reso evidente come una delle più belle zone del Friuli Venezia Giulia sia di fatto tagliata fuori dalle rotte del turismo dolce propriamente detto (camminatori e cicloturisti) a causa della chiusura del primo tratto della vecchia strada della Valcellina e dell'impossibilità di camminare o pedalare per 4 km di tunnel – spiega, presidente Ciampore asd -. Non esiste nemmeno un trasporto biciclette gestito dalle compagnie del trasporto pubblico, a fronte di 30mila visitatori l'anno per la parte di vecchia strada della Valcellina gestita dal Parco delle Dolomiti Friulane e dei 40mila che raggiungono la diga del Vajont. Per questo motivo il Treno dei Poeti quest'estate inizia da Barcis, per tenere viva l'attenzione sull'urgenza della messa in sicurezza e riapertura della vecchia strada della Valcellina nella sua interezza”.In allegato il programma del primo mese di attività che risponde ad un'idea di festeggiamento paesano sostenibile.“Ci eravamo abituati nell'era preCovid a feste paesane capaci di far arrivare ventimila persone in due giorni in paesi di duemila anime – spiega Giannelli -. Tutto ciò non è sostenibile, bisogna andare verso un modello di animazione spalmato lungo tutto l'anno, capace di attrarre meno persone ma in maniera continua. In altre parole meglio 100 feste con 200 persone che non due feste da 10mila persone. Il totale non cambia”.