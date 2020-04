Il Tricolore della ripartenza

Una bella fetta del cavalcaferrovia della circonvallazione di San Vito al Tagliamento - per un’ampiezza di 135 metri sui 250 metri complessivi - è stata “dipinta” dai colori della Bandiera italiana. L’iniziativa è andata in scena l’altra sera per lanciare un messaggio di speranza, di ripresa, di ripartenza a fronte dell’emergenza Covid-19: sono stati così collocati e accesi alla sera potenti faretti alla base dei piloni che sorreggono l’impalcato che, una volta attivati, hanno creato una bellissima scenografia. Una curiosità che ha richiamato fin da subito una partecipe attenzione.



L’idea prende avvio dai lavori in corso della tangenziale sanvitese: l’altra sera, ultimato a tempo di record il getto finale relativo ai marciapiedi di sicurezza laterali del ponte dell’opera viaria di San Vito al Tagliamento, l’Impresa Coletto e Adriastrade, le aziende realizzatrici della circonvallazione e con essa del cavalcaferrovia che consente di superare la linea ferroviaria Portogruaro-Casarsa, hanno deciso di installare potenti faretti che, una volta accesi, hanno illuminato l’intera struttura con i colori del Tricolore.



“L’iniziativa è stata decisa e attuata in segno di gratitudine, in accordo con l’Amministrazione comunale - dice l’ingegnere Francesco Coletto - innanzitutto come segno verso tutto il personale, sanitario e non, che si sta impegnando senza tregua per combattere l’emergenza del virus Covid-19, perché i colori della Bandiera italiana parlano al cuore e danno coraggio. E, al contempo, verso le nostre maestranze. Infatti, durante l’emergenza il cantiere non è mai stato chiuso, non si è mai interrotto, adottando fin dai primissimi momenti le adeguate misure di sicurezza, lavorando con impegno e prendendoci le nostre responsabilità. I lavori sono stati realizzati con grande rapidità grazie alla professionalità di progettisti, operai, tecnici, capicantiere: a loro va il nostro grazie”. E poi l’annuncio a sopresa: “L’inaugurazione definitiva della nuova opera avverrà nei tempi previsti e anche con qualche anticipo. Non vediamo l’ora”. Dunque, nonostante un cantiere impegnativo, rispetto agli 830 giorni di contratto che scadrebbero nel mese di luglio 2020, la circonvallazione di San Vito al Tagliamento sarà pronta con settimane di anticipo.L’illuminazione tricolore, sostenuta dall’associazione di imprese, rimarrà fino al collaudo dell’opera e ne accompagnerà l’ultimazione.