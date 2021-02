Il vaccino e l'immunità di gregge spiegati in un musical

"Mi auguro che il messaggio sia efficace per promuovere una forte salute di comunità". E' questo lo scopo che ha spinto il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, a prendere parte come esperto matematico alla creazione del video "Il vaccino e l'immunità di gregge spiegati con un musical", di Lorenzo Baglioni "molto noto tra i giovani - sottolinea Honsell in una nota - per canzoni e immagini che coniugano l'arte alla divulgazione e promuovono valori positivi ed educativi per il progresso sociale".

"Questo video invita a non esitare a vaccinarsi contro il Covid-19", spiega ancora Honsell, che fa presente come Baglioni si sia avvalso "di un comitato scientifico fatto di epidemiologi, virologi, statistici e, appunto, il sottoscrutto come matematico. Collaborare con un artista del suo calibro e numerosi valenti colleghi è stata un'esperienza speciale".