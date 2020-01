Il valore dell’Open Data nell'istruzione

‘Il valore dell’Open Data nel settore dell’istruzione - risultati attesi’. E’ questo il titolo del nuovo corso dell’Istituto Salesiano Bearzi di Udine. L’obiettivo delle lezioni è quello di guidare docenti ed educatori a rispondere con maggiore efficacia ed efficienza ai mutati bisogni formativi degli allievi, attraverso l’incremento delle conoscenze, il potenziamento delle competenze e lo sviluppo di nuove abilità necessarie per stare al passo con le diverse richieste incluse nell’ampia sfera dell’economia digitale.

Possono partecipare occupati, disoccupati, inoccupati e inattivi. Al momento dell’avvio dell’operazione i destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale e avere 18 anni compiuti.

CONTENUTI. Il corso affronterà il valore didattico ed educativo degli open data; definizione e catena di valore di dati, informazioni/dataset, conoscenza, consapevolezza e cambiamento/miglioramento della realtà nel suo valore sociale ed economico; strumenti di ricerca, analisi e rappresentazione guidata di dati; educazione civica digitale: cercare, analizzare e utilizzare correttamente l’informazione; ruolo valore, rischi e implicazioni dell’utilizzo dei dati e delle informazioni - lettura dei dati (statistiche e grafici) e strumenti digitali per fare analisi dei dati, creare grafici e comporre mappe; fonti di dati aperti: ricerca, importazione, descrizione ed esplorazione; formati e tipologie di dati (csv, database, rdf, html, xml, json, doc di testo, testo semplice, immagine acquisita, formati proprietari); pulizia dei dati; tipologie di informazioni (geodati, cultura, scienze, economia e finanza, statistica, meteo, ambiente e salute, trasporti); raccontare una storia usando i dati.

INIZIO CORSO E DURATA: avvio è previsto a metà marzo 2020; durata 28 ore (indicativamente le lezioni saranno bisettimanali con orario pomeridiano); sede del corso il Cfp Cnos-Fap Bearzi, in via Don Bosco 2 a Udine.

REQUISITI E COMPETENZE IN INGRESSO. Per partecipare al corso è richiesto: il diploma come titolo di studio; l’utilizzo di internet ad un buon livello; una discreta conoscenza dei principi e dei metodi per la progettazione formativa e curriculare, per l’insegnamento e l’addestramento collettivo ed individuale, per la misurazione degli effetti della formazione; una buona capacità nel selezionare ed utilizzare metodi e procedure formative appropriate per apprendere e insegnare.

In fase di manifestazione di interesse l’ente effettuerà un breve colloquio orientativo e di verifica dei prerequisiti per selezionare i corsisti maggiormente motivati alla partecipazione e preparati al programma previsto.

Sono inoltre richiesti copia di un CV in formato europeo completo della normativa privacy aggiornata con il GDPR 679/16 e copia della carta di identità. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni Cfp Cnos-Fap Bearzi: cfp.bearzi.it; referente: Elena Cerrato (elena.cerrato@bearzi.it), 0432/493971 – 0432/493981.