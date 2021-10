Il valore sociale e culturale dello Scriptorium Foroiuliense

"Accanto al valore culturale portato avanti dall'associazione Scriptorium foroiuliense c'è un inestimabile valore sociale declinato nelle attività a favore dei ragazzi fragili che qui possono trovare un luogo inclusivo interagendo con gli altri". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la visita all'associazione Scriptorium Foroiuliense scuola italiana amanuensi, accompagnato dal presidente Roberto Giurano e dal sindaco di San Daniele del Friuli Pietro Valent.

Nell'occasione è stata consegnata al primo cittadino sandanielese una delle 13 copie del "Dante Guarneriano", antico codice del quattordicesimo secolo custodito nella biblioteca civica Guarneriana.

Si tratta di riproduzioni preziose su carta in cotone 100%, realizzata e rilegata a mano secondo le antiche tecniche medievali e nel formato originale del codice da alcuni ragazzi seguiti dal Centro di salute mentale di San Daniele che si sono in particolare occupati della produzione dei fogli di carta.

Delle 13 copie realizzate tre sono destinate gratuitamente al Comune di San Daniele, al Parlamento Europeo e una è in navigazione esposta sulla Nave Scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci. Le altre verranno vendute e il ricavato andrà destinato da una apposita commissione etica ad un soggetto operante nella ricerca scientifica.

Riccardi ha potuto apprezzare le prestigiose raccolte conservate nella sede dello Scriptorium, l'insegnamento dell'arte calligrafica antica (presente oggi anche una classe del locale istituto superiore Vincenzo Manzini) e l'abilità nella produzione di carta pregiata fatta a mano. Ma si è soprattutto soffermato sulle attività che coinvolgono i ragazzi fragili. "Questo aspetto, oltre al valore culturale che l'associazione offre all'intero territorio - ha detto Riccardi - è particolarmente importante. Coinvolgere i soggetti fragili nelle vostre attività, li inserisce in un sistema che li allontana dal rischio isolamento".

Grazie alle diverse convenzioni in essere con l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e il Centro di salute mentale, l'associazione porta vanti anche progetti di tirocinio inclusivo in favore di utenti svantaggiati. E' stata inoltre stipulata una convenzione promossa dalla Regione tra lo Scriptorium Foroiuliense di San Daniele e l'Irccs Burlo Garofolo per lo studio di metodi per attenuare i disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa).