Il vicesindaco di Pordenone ringrazia l'azienda sanitaria

Un ringraziamento per la competenza e l'attenzione dei medici dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento. E' questo il contenuto della lettera inviata da Eligio Grizzo, vicesindaco di Pordenone e presidente della Conferenza dei sindaci di area vasta pordenonese, al direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale, Joseph Polimeni, e ai direttori di Anestesia e Rianimazione di San Vito, Gabriella Nadalin, e dell'Ortopedia e Traumatologia di San Vito-Spilimbergo, Massimo Moccia. Nella missiva, Grizzo si congratula, anche a nome della famiglia di un paziente, per la professionalità, la garbatezza e l'attenzione rivolta a favore dell'uomo.



“Vi siamo grati - si legge nella missiva - per la competenza e l'attenzione che medici, infermieri e oss hanno dimostrato nei confronti del paziente e dei familiari che hanno atteso le fasi del decorso della malattia, ovviamente con apprensione, ma al contempo rassicurati dalla competenza, disponibilità, cortesia ed educazione di tutto il personale sanitario. Non è sempre cosa riscontrabile oggi. Complimenti!”. “Questa attestazione di riconoscenza - conclude Polimeni - va ad aggiungersi alle numerose missive che esprimono sentimenti di gratitudine nei confronti del nostro personale, valorizzano le risorse professionali presenti nell’Azienda e dimostrano che l’utenza si affidacon fiducia alle nostre strutture sanitarie”.