Il virus spinge l'arte... di reinventarsi

L’emergenza che ha causato il Covid-19 non è soltanto sanitaria: è umana. Da un lato la valanga ha travolto le persone, che si sono ammalate o hanno visto morire parenti e amici. Dall’altra ha messo in crisi l’economia, creando situazioni anche disperate.

Soprattutto nel settore della cultura, dello spettacolo e delle attività del divertimento. Troppi non hanno saputo rialzarsi e gli esiti sono stati anche drammatici. Alcuni, di cui vi raccontiamo le storie, hanno, invece, trovato la forza di ricominciare e dare inizio a una nuova vita.

La pandemia, infatti, ha reso necessaria una svolta. C’è chi ha dovuto lasciare il lavoro di una vita e intraprendere una nuova professione, in alcuni casi, per fortuna, anche più gratificante. C’è chi ha soltanto accantonato la precedente attività in attesa di tempi migliori e ha trovato un ripiego momentaneo.

E ancora c'è chi è riuscito a riciclarsi, rimanendo nello stesso settore, ma con ruoli diversi. Può essere preso come esempio da seguire chi nel cambiamento ha a trovato nuove occasioni. E’ ovvio che la prima spinta viene data dalla necessità. Dover pagare mutui, affitti, bollette, o comunque semplicemente portare a casa la pagnotta, sono molle di una forza straordinaria.



Anche le pulizie si possono fare in allegria

Da fotografo a commesso, col sogno del volo

Dj Coletti, ora manager commerciale

Doro Gjat, dai concerti all’ufficio

ha vissuto più di una vita. Alla soglia dei 60 anni, a causa dell’emergenza sanitaria, ha dovuto fare di necessità virtù e ha intrapreso una nuova avventura.“Dopo aver lavorato 25 anni in un’azienda friulana – racconta Menossi -, ricoprendo ruoli di responsabilità, una crisi antesignana del Covid 19, nel 2012, mi ha fatto perdere il posto da un giorno all’altro. All’inizio non è stato facile, ma poi, seguendo il mio istinto più allegro e fantasioso, ho intrapreso la professione di animatore alle feste di bambini, ai matrimoni e ovunque ci fosse voglia ai stare in allegria. Già mentre lavoravo in azienda, avevo molto successo come intrattenitore ai compleanni dei figli di amici. Così, ho pensato di farne una professione e ho inventato la Aristide Animaction”.Causa emergenza sanitaria, le feste sono diventate una rarità. Rischio assembramento e distanziamento sociale hanno impedito di festeggiare anche il più tranquillo dei compleanni.“Ho organizzato gli ultimi compleanni – continua l’animatore – all’aperto, nelle giornate più calde. Poi, con l’arrivo dell’inverno, al chiuso, non è più stato possibile. Ho smesso anche di fare il ‘felicitatore’, come mi piace chiamare questo lavoro, per gli anziani. A Terenzano organizzavo giochi e intrattenimento per quindici ospiti della casa di riposo. Alcuni non avevano mai preso in mano una palla. Si divertivano molto e socializzavano di più. Mi ricordo di aver fatto compagnia a malati di Alzheimer e non vedenti. Un’esperienza bellissima e molto gratificante”.Dopo bambini e anziani, un’altra svolta.“Dovendo comunque guadagnare qualcosa – conclude Menossi – ho rilevato la ditta di pulizia di mia sorella, che è andata in pensione, e ho inventato la SuperMen, dal mio cognome, appunto. Mi occupo di igienizzare case, asili, scuole e palestre. In molti condomini vivono persone anziane e sole. Così, per dare un po' di allegria, ogni tanto vado a fare pulizie vestito da Superman! Mi mancano due anni alla pensione e devo tenere duro. Però, spero di poter collaborare con un Centro di aiuto alla vita e portare presto anche lì il mio antico cavallo di battaglia; lo yoga della risata. Portare un sorriso a chi è in difficoltà è la mia missione".Dalle serate in discoteca agli scaffali del supermercato. La vita del 34 udineseha cambiato proprio direzione. A 23 anni, iscritto a Giurisprudenza, Favi ha seguito la sua passione e si è dedicato anima e corpo alla fotografia, immortalando prima le serate più alla moda, poi le cerimonie in chiesa e, con particolare successo, le aziende.Ovviamente, l’emergenza sanitaria ha chiuso i locali e azzerato le possibilità di guadagno per il fotografo.“Diciamo che – spiega Favi – dal 2011 al 2014 ho lavorato molto e mi sono fatto un nome. Poi ho mantenuto un buon livello e, quindi, c’è stato il crollo. Il Covid mi ha fatto perdere l’80 per cento dei ricavi”. Da qui la necessità di svoltare.“La vera molla, però – continua il fotografo -, è stata la necessità di trovare un lavoro come dipendente e part time. La nuova occupazione doveva darmi da un lato sicurezza economica, dall’altro tempo libero per dedicarmi al mio vero amore: il volo”.Amore corrisposto, visto che il 17 febbraio scorso Favi ha portato a termine con successo la parte teorica alla Scuola di volo Elifriulia di Ronchi dei Legionari.“Adesso mi manca la parte pratica. Spero di concludere nel giro di un anno e di cominciare a volare. Covid permettendo”.L’esperienza al Despar di Martignacco, cominciata come un ripiego, ha dato, però, a Favi grandi soddisfazioni.“Ho imparato – conclude Favi - a condividere gli obiettivi coi colleghi, organizzarmi e non perdere tempo. Diciamo che prima, da libero professionista, lavoravo da solo e non ero sempre concentrato sull’obiettivo da raggiungere”., fino a pochi mesi orsono era uno dei più apprezzati e conosciuti Disk jockey friulani ed era molto richiesto e conosciuto anche nelle grandi discoteche del Veneto e all’estero, in Svizzera, Slovenia, Germania e Croazia. “Facevo il Dj da quando avevo 16 anni e sto per festeggiare cinquant’anni - ci spiega Coletti -. Mai avrei pensato che la mia vita cambiasse tanto rapidamente. L’arrivo del virus ha sconvolto tutti i miei piani. Mi sono rimboccato le maniche e mi sono guardato attorno, convinto come sono che a contare è sempre la voglia di fare. Ho così cominciato a cercare di comprendere quali settori fossero meno colpiti dalla pandemia, verificando che il settore degli alimenti e dei servizi, come luce, gas e telefono resistevano ed anzi crescevano. Ho scelto il settore dei servizi e dopo aver studiato ho fatto uno stage in un’importante azienda operante in Veneto. L’inizio è stato come semplice commerciale perché il percorso scelto dalla mia azienda è quello meritocratico: si comincia dal basso e i migliori entrano in azienda. Mi sono dato da fare il più possibile e sono stato premiato perché nel giro di due mesi mi è stato affidato tutto il Veneto come area manager. Credo di aver imboccato un percorso senza ritorno, anche se in teoria il mio attuale lavoro non esclude che io possa fare anche il Dj nei fine settimana, se e quando riapriranno i locali. La verità è che ora guadagno come nei tempi migliori e le mie produzioni andavano molto bene, senza tenere conto del fatto che è giusto anche fare spazio ai giovani e favorire il ricambio generazionale. Ho fatto trent’anni il Dj e ho sempre pensato che avrei preso in gestione un locale, ma questo mondo è cambiato ed è in profonda crisi. Ecco perché sono convinto che non si debba restare a guardare, bisogna rimboccarsi le maniche ed affrontare con realismo la situazione. D’Altro canto è inutile restare ad attendere che arrivino aiuti pubblici e sperare che lo Stato possa darci una mano vista la situazione, ma è evidente che la nostra categoria è completamente bloccata e molto difficilmente si riaprirà a breve termine perché le discoteche sono luoghi considerati a rischio. E’ indispensabile che i miei colleghi e si diano da fare”.Dai concerti all’ufficio, in attesa che torni il sereno. E’ il percorso di, in arte Doro Gjat, cantante rap sempre più apprezzato prima della pandemia, ora impegnato in comunicazione, marketing e vendite per l’albergo diffuso a Sutrio. “Mi sono rimboccato le maniche - ci spiega Doro Gjat - . Ero artista a tempo pieno e nonostante non mancassero le difficoltà è pur vero che il mio impegno artistico stava cominciando a dare i suoi frutti. La pandemia è arrivata in un momento delicato perché non ero ovviamente un artista affermato che ha raggiunto uno status oltre il quale non ha più necessità di crescere: ero in mezzo al guado, con l’acqua alta fino alla vita. Era il momento in cui dovevo mettermi in gioco ancora di più e trovare le energie per reinventarmi e di creare una nuova dimensione. L’idea era di uscire con un nuovo singolo tra fine marzo e metà aprile, ma purtroppo tutto è rimasto bloccato. Il fatto che siano mancati i concerti mi ha tolto ogni possibilità di produrre reddito. La forte incertezza economica mi ha quindi spinto, al termine del lock down, a riconsiderare le mie priorità. Ho l’impressione che questa pandemia sia l’inizio di qualcosa di nuovo. Proprio da queste riflessioni è nato il concept del disco al quale stavo lavorando e il cui tiolo è “Mondo nuovo”. Serviranno nuovi modi di vedere e nuove prospettive, e la capacità di cambiare è essenziale per noi artisti. Ci sono due fasi in ogni produzione artistica: la prima è la creazione, l’elemento stesso di cui si nutre l’artista e non può essere bloccata neppure dal virus. Deve poi per forza seguire una fase di duro lavoro fatto di comunicazione, promozione e vendita, ma non so se il nuovo mondo mi permetterà di affrontare questa seconda parte dell’essere artista. Sono in atto cambiamenti profondi che renderanno necessari approcci del tutto nuovi forse non alla mia portata. Per esempio, per me non ha senso suonare e cantare se non posso farlo dal vivo perché sono figlio di un’epoca nella quale l’arte va portata fuori, anche dai social. Di fronte all’avanzare dei linguaggi digitali potrei trovarmi di fronte a un bivio. Non smetterò di fare musica, ma forse non sarò disposto a percorrere quella nuova strada”.