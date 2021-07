Ilaria Buzzi è Miss fra i pini - Lignano

Una elegante e suggestiva location, con il pubblico delle occasioni importanti, ha accolto la prima selezione di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, ospitata dall’Hotel “Fra I Pini” di Lignano Sabbiadoro che ha visto la partecipazione di sedici concorrenti.

Vincitrice del primo titolo in palio, “Miss Fra I Pini - Lignano”, Ilaria Buzzi di Cassacco, diciotto anni, studentessa di economia con l’hobbie della lettura e il sogno di diventare una modella. Con lei, ammessa alle finali regionali di “Miss Italia”, sono state anche premiate: al secondo posto, con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Gaia Capitanio, ventiduenne di Trieste, studentessa in scienze della formazione dell’educazione; Sofia Cittaro, diciannove anni di Udine, studentessa in scienze internazionali e diplomatiche terza classificata con il titolo di “Miss Be_Much”; al quarto posto, Chiara Mesaglio, diciannove anni di Palazzolo dello Stella studentessa in scienze dell’educazione; quinta classificata Manuela Pischiutta ventiquattro anni di San Daniele del Friuli, Istruttore Tecnico; al sesto posto, Alessia Miconi, ventenne di Majano, studentessa di giurisprudenza.

La selezione, presentata da Michele Cupitò, ha visto la partecipazione del maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax Live” che, con il suo sax ha regalato brani musicali emozionanti e coinvolgenti; madrina dell’evento, Marta Morsanutto di Ronchis (Ud), “Miss Friuli Venezia Giulia 2020”, finalista nazionale dell’ultima edizione del concorso.

L’organizzazione della selezione è stata curata dalla famiglia Vaccari, titolare dell’Hotel Fra I Pini con la regia di Paola Rizzotti, responsabile dell’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più prestigioso concorso di bellezza nazionale giunto all’ ottantaduesima edizione.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.