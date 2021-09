Ilaria Galvagno alla guida della Guardia Costiera di Porto Nogaro

Prima donna al comando dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro – Guardia Costiera. Oggi si è tenuta la cerimonia di passaggio di consegne: alla presenza del capo del compartimento marittimo, Capitano di Fregata Giovanni Nicosia, il Tenente di Vascello Roberto Cerruti ha ceduto il comando alla pari grado Ilaria Galvagno.

Originaria della provincia di Ancona, prima di arrivare a ricoprire l’incarico di Comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro, nel corso della sua carriera professionale ha frequentato prima l’Accademia navale di Livorno, dove ha conseguito la laurea magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione del mare, per poi maturare una significativa esperienza presso alla Capitaneria di Porto di Ortona e alla Direzione Marittima di Ravenna.

Cerruti, nel suo discorso di saluto, ripercorrendo i momenti salienti occorsi degli ultimi due anni, ha dato lo storico benvenuto alla prima donna che assumerà l’incarico di capo del circondario marittimo e comandante del porto.

Dal giugno 2019, un’intensa attività è stata svolta dagli uomini e le donne della locale Guardia Costiera, comprensiva anche del personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare, che sono stati particolarmente impegnati nella salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione e portuale, nella tutela dell'ambiente marino e costiero, nonché nell’attività di controllo lungo l’intera filiera della pesca marittima.

In primis, si è visto il sorgitore di Porto Nogaro, che, pur in questo periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, ha continuato a svolgere la sua regolare attività, con operazioni portuali che hanno visto raggiungere una movimentazione annua di circa un milione e trecentomila tonnellate di merci solide alla rinfusa. Ciò è stato possibile grazie allo scalo - nello stesso periodo - di circa 400 navi mercantili adibite alla navigazione internazionale marittima.

L’attività di monitoraggio del traffico marittimo in ingresso e uscita dal sorgitore di Porto Nogaro, assieme ai controlli di Port State Control, ha raggiunto livelli di tutto rispetto, arrivando a porre sotto fermo le unità non in linea alla normativa internazionale vigente. Durante questi ultimi due anni, nessun incaglio di navi mercantili si è verificato in ambito portuale, per cui nessun riflesso negativo si è verificato rispetto all’ordinario svolgimento delle attività portuali.

Obiettivo che è stato possibile raggiungere grazie anche alla sincrona e coordinata attività assicurata dai locali servizi tecnico-nautici, piloti, rimorchiatori e ormeggiatori portuali. Restano intense anche le varie attività tecnico-amministrative dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, che nell’ultimo periodo, tramite l’impiego del Sistema Pmis (Port Management Information System), ha rilasciato oltre a 350 autorizzazioni relative alle funzioni tipiche del Comandante del porto, non solo riguardanti le manovre di ingresso ed uscita di navi in ambito portuale, ma anche alle attività ed operazioni che ivi si svolgono.

Solo nell’ultimo anno si sono registrati circa 145 autorizzazioni agli accessi in porto per le persone e i mezzi che a vario titolo operano nell’ambito dello scalo marittimo di Porto Nogaro, con riguardo anche ai controlli relativi alla security e alla circolazione in ambito portuale. Di pregio, è stata la significativa e dinamica attività cantieristica, che ha visto transitare in ambito portuale più manufatti di dimensioni particolarmente rilevanti come l’Arcalupa, lunga 128 metri e larga 32 metri, Gin 191 147 per 19 metri, e Mar 172, 172 per 24 metri.