Immaginario Scientifico gratis per gli insegnanti

In occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, l’Immaginario Scientifico è felice di accoglie tutti i docenti gratuitamente mercoledì 5 ottobre al museo di Trieste e domenica 9 ottobre al museo di Pordenone. Dalle 10 alle 18 gli insegnanti potranno scoprire i musei della scienza dell’Immaginario Scientifico e informarsi sull’offerta didattica per il 2022-2023.

Da oltre 35 anni Immaginario Scientifico offre alle scuole attività mirate per scoprire la scienza in modo innovativo, dinamico e informale. L’obiettivo è quello di incuriosire gli studenti attraverso la sperimentazione e la partecipazione diretta. Il museo diventa uno spazio fisico e mentale dove viene dato largo spazio all’esperienza pratica, ma anche a domande, ragionamenti, errori ed approfondimenti: tappe fondamentali nel percorso della conoscenza.

La Giornata mondiale degli Insegnanti, che ricorre ogni anno il 5 ottobre, commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’Unesco sullo status di insegnante, e ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione e sulle sfide che affrontano quotidianamente.

Con l’adozione dell’Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, “Istruzione di qualità”, gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l’attuazione dell’Agenda 2030 sull’educazione. Il loro impegno è fondamentale per fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, con l’obiettivo di incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l’abbandono scolastico precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone e a raggiungere lo sviluppo sostenibile.