Imparare a usare la voce dopo un trauma

L’accademia di canto e spettacolo ArteVoce Voice Academy diretta da Franca Drioli è da sempre molto attenta alle esigenze dei cantanti e di chi usa la voce in modo professionale. Nel corso del tempo, si è sempre distinta per la peculiarità dei suoi corsi.

Cercando di trovare nuovi spunti di approfondimento, propone un incontro innovativo - Vibrazioni del corpo, vibrazioni della voce - frutto della collaborazione tra la vocal coach Franca Drioli e l’Associazione Cranio-Sacrale Upledger Italia E.T.S. di Trieste, con l'intento di permettere alle persone di avere un ulteriore aiuto e migliorare le loro performance vocali, togliendo eventuali blocchi e/o restrizioni presenti nel loro strumento.

La tecnica cranio-sacrale è una tecnica manuale non invasiva. Una tecnica del benessere conosciuta ed applicata in tutto il mondo, che viene utilizzata in risposta a moltissimi problemi legati al benessere e alla salute: se il cantante accusa delle tensioni o ha subito dei traumi (fisici e/o emotivi), il suo strumento può risultare compromesso, indebolito e non rendere quanto potrebbe. Lo scopo del corso è liberarlo e potenziarlo per fargli raggiungere le sue massime capacità liberando così la voce, sia parlata che cantata.

Sette professionisti, Valentina Codarin, Stefano Dassiè, Giovanni Di Luca, Varna Disnan, Andrea Gardenal, Barbara Sottili (coordinatrice del corso) ed Elena Zamò (logopedista), saranno coinvolti in questo speciale evento tutto dedicato alla voce. Appuntamento sabato 1° febbraio nella sede dell’Enaip di Pasian di Prato (via L. Da Vinci, 27), dalle 9.00 alle 12.30. Informazioni: info.artevoce@gmail.com