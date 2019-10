Impianti di riscaldamento, al via l'accensione

Impianti di riscaldamento accesi, per chi risiede nella Zona E, a partire da oggi, martedì 15 ottobre.

Nelle località settentrionali e montuose d'Italia, Friuli venezia Giulia compreso, gli impianti potranno essere accesi da oggi, 15 ottobre e dovranno essere spenti il 14 aprile 2020, dalle 5 del mattino e fino al massimo alle 23.

Convenzionalmente, infatti, i Comuni italiani sono stati suddivisi in sei diverse zone climatiche in base alle temperature medie registrate nel corso dell’anno, in base alle quali viene disciplinata l'accesione degli impianti.