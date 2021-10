Importante modifica alla viabilità a Ronchi dei Legionari

Una piccola e insieme importante rivoluzione nella viabilità a Ronchi dei Legionari. Nei prossimi giorni - la segnaletica è già stata in parte posizionata - via Cristoforo Colombo, attualmente percorribile in entrambe i sensi di marcia, diventerà a senso unico, con direttrice da via Verdi a via Stagni.

Contestualmente l'ultimo tratto di via Verdi, compreso tra via dei Campi e via Saragat, diverrà a senso unico, percorribile solo e unicamente da via Saragat a via dei dei Campi. Non sarà quindi possibile, arrivando da piazza dell'Unità d'Italia, girare a destra, ma si dovrà o imboccare prima via Saragat o, successivamente, via Stagni.

La Polizia locale, in questi giorni, ha già svolto un capillare volantinaggio tra i residenti e le attività commerciali e di servizio, mentre presidierà la zona non appena l'ordinanza di modifica del traffico diverrà operativa. Ed è a disposizione, al comando di via Roma o al numero telefonico 0481-779387, per qualsiasi necessità o informazione.

Uno degli obiettivi è anche quello di evitare possibili incidenti stradali. Come quelli che, spesso, sono accaduti all'incrocio tra via dei Campi e via Verdi e che hanno comportato ingenti danni anche ad alcuni edifici dove sono state letteralmente sbriciolate tettoie e terrazze.

Un'ordinanza che prende corpo da quanto previsto dal piano urbano del traffico che, a Ronchi dei Legionari, è stato approvato dal consiglio comunale alcuni anni fa.

“Abbiamo tenuto conto delle segnalazioni e dei suggerimenti dei cittadini – ha spiegato il sindaco, Livio Vecchiet – ed in questa direzione ci siamo mossi. L’incrocio tra via Verdi e via dei Campi, in particolare per la svolta a sinistra dei veicoli provenienti da quest’ultima, voglio ricordarlo, ha sollevato numerosi problemi specie per i mezzi pesanti che si trovano costretti ad effettuare difficili manovre per ragioni di spazio, limitando pertanto anche la sicurezza dei pedoni che transitano per quel tratto, vista anche la ristrettezza del marciapiede esistente nonché dell’attuale linea di delimitazione della carreggiata stradale. Ecco perchè il nostro comando della Polizia locale ha studiato la nuova viabilità e, assieme al servizio tecnico, elaborato queste soluzioni”.