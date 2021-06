Impressionami, Ronchi vista attraverso l'obiettivo dei giovani

Giosia Perna, Irene Capasso, Miriam Gon, Francesca Garofolo e Federica Zin. Ecco i nomi dei giovani che hanno preso parte alla quarta edizione del concorso “Impressionami” e che sono stati premiati, nei giorni scorsi, nella sala Adriano Cragnolin del palazzo municipale di Ronchi dei Legionari.

Un concorso senza vincitori, né vinti, ma che ha voluto mettere sullo stesso piano cinque ragazzi che hanno voluto immortalare il territorio cittadino, ispirandosi al tema proposto, ovvero quello della libertà. Prendendo spunto dalla frase di Benedetto Croce “La libertà al singolare esiste soltanto nelle libertà al plurale”.

“Un'iniziativa nata nel bel mezzo della pandemia – ha sottolineato l'assessore alle politiche giovanili, Elena Cettul – che ha dato i nostri giovani la possibilità di esprimersi e che ha permesso di godere di immagini bellissime e molto espressive”.

Alla cerimonia anche la responsabile del servizio cultura, Daniela Vittori ed Eva Ricupero della biblioteca comunale.

“Un tema sicuramente non facile – ha detto la presidente della giuria, Katia Bonaventura – che, per la prima volta, ha lasciato lo spazio alle elaborazioni digitali. L'approccio che i giovani fotografi hanno avuto è stato il più variegato che ci si potesse aspettare e, va detto, ha messo in primo piano anche temi importanti come quello della solidarietà e della comunità. Ha sicuramente sorpreso che le immagini prodotte abbiano parlato di ideali e di diversità. I contenuti sono stati davvero interessanti ed il consiglio che mi sono permessa di dare a questi giovani è quello di continuare ad esercitarsi ancora per raggiungere sempre migliori risultati”.

Il concorso, in questa nuova edizione, si era proposto di far riflettere su un tema complesso e variamente articolabile quale la libertà, anche alla luce del complesso momento che stiamo vivendo. Le immagini dovevano essere scattate all’interno del territorio comunale. La partecipazione era gratuita ed aperta a tutti giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni e rivolta ai fotografi non professionisti. Una giuria tecnica ha valutato la capacità di interpretazione del tema, la creatività ed il contenuto tecnico delle opere presentate, sia per la parte fotografica, sia per la parte scritta che ha accompagnato ogni opera.