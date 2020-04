Imu, allo studio la rimodulazione per i proprietari di negozi

Il Comune di Pordenone sta studiando la possibilità di rimodulare l’Imu per i proprietari che abbassano l’affitto dei propri negozi. La misura - finalizzata a dare una mano al commercio – è per ora solo un’ipotesi a cui sta lavorando l’assessore Maria Cristina Burgnich, su mandato del sindaco Alessandro Ciriani.

"Dobbiamo elaborare delle proiezioni – spiega il primo cittadino - per capire l’impatto sul nostro bilancio. Se regge, procederemo". Il progetto al vaglio segue a stretto giro "l’appello ai proprietari dei negozi del presidente dell’Ascom pordenonese, Alberto Marchiori, di diminuire di almeno del 20 per cento gli affitti, poiché il mondo del commercio, che già non stava bene, subirà i colpi più pesanti da questa emergenza. Ciò che può agevolare la sua ripartenza è dunque ben accetto. Il Comune non ha la potenza di fuoco di Governo e Regione, ma tutto ciò che ci sarà possibile fare lo faremo".