In arrivo 56mila mascherine a Trieste

E partito oggi dalla sede della Protezione civile regionale di Palmanova alla volta di Trieste un carico di 56.122 mascherine, che saranno recapitate alla popolazione del capoluogo giuliano nell'ambito dell'iniziativa, partita lo scorso mese, finalizzata a dotare tutti i nuclei familiari del Friuli Venezia Giulia di questi dispositivi di protezione.



Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione civile Fvg di Palmanova da dove è partito il convoglio al quale, la prossima settimana, ne seguirà un altro per completare la distribuzione nella città di Trieste.



Si tratta, come ha ricordato lo stesso Riccardi, di mascherine lavabili fino a 20 volte e quindi riutilizzabili per 40 giorni. Questi dispositivi, prodotti da aziende regionali e acquistati dalla Protezione civile Fvg, hanno un grado di filtrazione di 5 micron per contenere le particelle salivali e ridurre in questo modo la diffusione del contagio da Coronavirus.