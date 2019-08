In attesa di poter seppellire insieme cane e padrone

Quando muore il proprio amico a quattro zampe bisogna pensare a una sepoltura degna e adeguata. Rispettando tutte le regole igienico-sanitarie, è possibile seppellirlo nel giardino di casa. Ma già da qualche anno a Cassacco c’è il giardino dei ricordi, un vero e proprio cimitero per animali, cui è seguito quello di Cervignano. L’idea di riservare un’area per gli amici a quattro zampe passati a miglior vita è venuta anche a Gorizia.

Più recente è la proposta di seppellire la propria bestiola insieme al padrone. Siccome, in media, gli animali muoiono prima degli uomini, il problema è quello di dove conservare le ceneri fino a quando anche l’amico a due zampe passa a miglior vita. Comunque sia, è bene che i proprietari che nel proprio animale vedevano un componenete fondamentale della propria famiglia, in alcuni tristi casi l’unico vero amico, possano andarlo a trovare e depositare un fiore o il biscotto preferito sulla tomba.