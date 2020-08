In Baia di Sistiana ogni sera una festa a tema

La Caravella in Baia di Sistiana (Duino Aurisina, Trieste) ospita la IV edizione di “Baia de Janeiro”, il Carnevale estivo con feste a tema per ogni serata fino al 15 agosto. Dopo il mitico Flower Power targato Enzo Zippo (sabato 8 agosto) con la festa anni ‘60/’70 e l’apertura dei chioschi enogastronomici dall'Argentina, Brasile, Messico, Spagna, Colombia, Cuba e Italia, si prosegue (domenica 9 agosto, dalle 19.00) con American Graffiti e la magica atmosfera degli anni '50 con animazione, balli, gadget e il campionato di hula hop. Lunedì 10 agosto, dalle 19.00, va in scena il Carnevale italiano dedicato al canto e al ballo con le intramontabili canzoni che hanno fatto la storia della musica del Bel Paese. Martedì 11 agosto, dalle 21.00, serata dedicata alla musica e al folklore del più importante Carnevale dell'America latina dopo quello di Rio: il Carneval de Colombia. Quest'anno il Carnaval de Barranquilla sbarca in Baia di Sistiana con i balli e costumi tipici, e i ballerini della tradizione colombiana che danzeranno sulle note della Cambia, della salsa e della champeta. Mercoledì 12 agosto, dalle 21.00, Flavio Furian, Maxino ed Elisa Bombacigno con la loro irresistibile ironia e lo sconfinato repertorio musicale e cabarettistico per passare una serata all'insegna dell'allegria con il loro “I Crampi Elisi”. Giovedì 13 agosto, dalle 21.00, il Carnevale è dedicato alla storia del Rock con i grandi intramontabili del genere eseguiti dal vivo da una delle Band più talentuose del panorama regionale e non solo: sul palco della Caravella, Cindy & the Rock History per una notte tutta Carnival Rock. Venerdì 14 agosto, dalle 21.00, si entra nel vivo della 4ª edizione di "Baia de Janeiro": arriva La Cavalchina Estiva di Enzo Zippo. Dopo 20 anni di grandi successi, la più grande festa carnevalesca, nella sua veste estiva, approda per la quarta volta presso il Parco Caravella a ricordo dei passati carnevali estivi. Condotta come sempre da Enzo Zippo assieme al suo staff e dall’immancabile Dj Master Dee, la Cavalchina Mascherata è diventata uno dei simboli del Carnevale Isontino per la tradizionale sfilata a premi delle maschere.



Sabato 15 agosto, atto finale del carnevale estivo “Baia de Janeiro”. Tutti i maschera e in festa in attesa del grande spettacolo pirotecnico (alle 22.30): l’ormai tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio sul mare della Baia di Sistiana di Ferragosto.