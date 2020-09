In Borgo Coricama Itaca apre Sghiribiç

Itaca apre Sghiribiç in Borgo Coricama, un luogo di incontro in cui troveranno spazio le attività di socializzazione co-progettate dalla Cooperativa Itaca e dal Centro di salute mentale di Maniago-Spilimbergo e promosse dall’Asfo e dai Servizi sociali del Comune di Maniago, ma che sarà anche “vetrina” per alcune delle opere realizzate dall’Officina creativa di Casa Carli e dello stesso laboratorio espressivo Sghiribiç.



All’inaugurazione, prevista l’11 settembre alle 10 nella sede di piazza Nicolò di Maniago civico 23, saranno presenti il sindaco Andrea Carli, l’assessora Cristina Querin, le assistenti sociali del Comune di Maniago, il vicepresidente di Itaca Paolo Castagna e i referenti dell’Asfo dott.ssa Carmela Zuccarelli, il referente del Csm di Maniago-Spilimbergo il direttore dott. Giovanni Gaiatto, la dott.ssa Lidia Tubello, la dott.ssa Domitilla Santarossa, che hanno collaborato alla realizzazione dello spazio.



“PASSI LENTI E DIFFERENTI - STORIE DI LUMACHE E SCARABOCCHI”

, ma in lingua friulana assume una connotazione più ampia, definendo un’idea, un’intenzione improvvisa e spontanea. Ora la città delle coltellerie è pronta a dare il benvenuto al nuovo spazio di socializzazione, che attraverso attività e laboratori mirati si rivolgerà a beneficiari diversi ma sempre nell’ottica dell’apertura all'incontro e all'inclusione per tutti. Le aree Disabilità e Salute mentale di Itaca supporteranno la gestione dello spazio, attraverso una presenza della Cooperativa sociale pordenonese nel cuore della città con diversi percorsi, accoglienza e delicatezza.“Abbiamo fortemente desiderato e ottenuto, grazie ad una proficua collaborazione e al supporto del Centro di salute mentale Maniago-Spilimbergo e dei Servizi sociali maniaghesi, uno spazio esterno per favorire il percorso già intrapreso di realtà integrata e visibile nel territorio – spiega la-, capace di offrire opportunità ai beneficiari dei servizi della salute mentale in una dimensione non strettamente sanitaria. Sghiribiç sarà uno spazio di accoglienza e di socializzazione in cui sostenere e accompagnare le persone attraverso percorsi di gruppo per il potenziamento delle abilità personali e per promuovere, sperimentare e applicare modelli riabilitativi orientati al miglioramento della qualità della vita, all’empowerment, al rispetto della dignità e dei diritti fondamentali”.Sghiribiç è altresì pensato anche per l’accoglienza di persone provenienti dal territorio, che non abbiano solo una passione per le arti espressive ma con il desiderio di provare nuove esperienze, persone con altre abilità che possano essere sia di sostegno al gruppo sia portare a nuove collaborazioni con il mondo del volontariato e dell’associazionismo.In attesa dell’inaugurazione dell’11 settembre, continuando la ormai consolidata collaborazione con il Museo dell'arte fabbrile e delle coltellerie, l’Officina creativa di Casa Carli è stata coinvolta nella programmazione dei laboratori di sperimentazione e creatività rivolti a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni organizzati dal Museo nell’ambito degli eventi "Estate 2020 a Maniago”. Lunedì 7 e giovedì 10 settembre dalle 10 alle 12 Ilaria Bomben ed Eliana Picca di Itaca condurranno le attività dal titolo “Passi lenti e differenti - storie di lumache e scarabocchi”, durante le quali i bambini potranno sperimentare varie tecniche di stampa e scoprire cosa sono l'Officina creativa e la stanza Sghiribiç (la lumaca e lo scarabocchio). Max 6 posti: prenotazione obbligatoria museocoltellerie@maniago.it; 0427 709063.