In Borgo Sole torna il mercatino dell'antiquariato Udine Disore

Si rinnova mercoledì 28 mattina, dalle 8 alle 12.30, l’appuntamento con "Udine Disore tra passato e futuro", mercatino dell'antiquariato e dell'usato per hobbisti che si tiene sotto i portici di Borgo Sole, in Largo Valcalda e Piazzale Carnia, lungo i sottoportici.



L’evento è organizzato dalla Proloco di Città "Borgo Sole Udineovest APS", che ha la sua sede in Piazzale Carnia n.4 a Udine.



“Esprimo sincero apprezzamento per un’iniziativa che contribuisce a rallegrare e vivacizzare questa porzione della città - afferma Maurizio Franz, assessore al commercio -. Aggiungo che questo tipo di iniziative, finalizzate a dare luce alle tradizioni e alle preziosità locali, costituiscono un elemento imprescindibile per valorizzare appieno l’identità della comunità”.