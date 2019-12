In Borgo Stazione a Udine scatta l'ordinanza anti-alcol

Da domani un'ordinanza urgente del Comune di Udine proverà a contrastare la 'piaga dell'alcol' che, negli ultimi mesi, si sta registrando sempre più spesso nelle zone comprese tra Borgo Stazione e viale Ungheria. In questi quartieri l'amministrazione e la Polizia Locale hanno verificato che diversi gruppi di persone si raccolgono in massa fino a tarda ora, consumando per strada o nei parchi adiacenti, in particolare nel parco Martiri delle foibe, bevande alcoliche disturbando la quiete pubblica con schiamazzi, risse e altri avvenimenti.

Come confermato dall'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, con questo atto il Comune spera di contrastare la situazione di degrado e pericolo in cui si ritrovano i residenti e i passanti, a cui vanno sommati anche i ripetuti episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e l'abbandono dei rifiuti.

Il divieto. Da sabato 21 dicembre a martedì 18 febbraio sarà, dunque, vietato consumare e detenere ai fini dell’immediato consumo, in luogo pubblico e/o di uso pubblico, bevande alcooliche di qualsiasi gradazione ed alimenti. Sarà inoltre proibito abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande, alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possano creare pericolo per i fruitori dell’area. Il divieto non si applicherà negli esercizi pubblici e nei relativi plateatici regolarmente autorizzati, ovvero in occasione di specifiche manifestazioni ed eventi autorizzati dall’Amministrazione comunale.

Le sanzioni. La mancata osservanza delle disposizioni è soggetta alla sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro e al sequestro cautelare dei prodotti che possono formare oggetto di confisca amministrativa, con facoltà del Sindaco di ridurre, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, l’orario di apertura di singoli o più locali operanti in zona ed in caso di persistenza dei fenomeni di disagio, di sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzativo o altro titolo posseduto per l’esercizio dell’attività, senza che il titolare e/o gestore abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento vietato; l’inottemperanza all’ordine, su specifico invito a provvedere da parte dell’Organo di Polizia, sarà punita ai sensi dell’art. 650 c.p. e all’allontanamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito dalla L. 18/04/2017 n. 48.

La mappa. L'area interessata dall'ordinanza è quella del Quartiere delle magnolie a cui si sommano le zone comprese tra le vie Manzini, Parini, di Mezzo, Bertaldia, Larga, Ungheria, Zoletti, del Pozzo, Aquileia, ptta del Pozzo, Giusti, della Rosta, Croce, Carducci.