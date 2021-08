In Carnia non c’è più nessuno che sfalcia

Il filo d’erba è il filo rosso attorno a cui si intesse la storia della Carnia come di tutta la montagna friulana. La disponibilità di erba è il prodotto che ha determinato l’antropizzazione del territorio. I primi abitanti, i Celti, erano certamente dei pastori allo stato brado. Poi, però, l’aumento della popolazione ha imposto la necessità di sfruttare al meglio e in modo più razionale la risorsa del territorio e i carnici sono diventati degli allevatori di bestiame, mettendo in atto dei sistemi per raccogliere tutta l’erba a disposizione e per usarla come fieno anche durante i lunghi inverni. Da un lato, quindi, si è affinato il sistema di raccolta, dall’altro si è arrivati a utilizzare anche quella dei prati lontani dai centri abitati.

Per conoscere la storia della gente di Carnia e capirne il carattere è interessante vedere come da paese a paese, da valle a valle, ci si è organizzati diversamente per rispondere a questa duplice esigenza. Al turista curioso non possono sfuggire queste particolarità. In alcuni paesi l’erba falciata durante il giorno, per favorirne l’essiccazione, viene raccolta a sera in piccoli cumuli (cjapùles). Il giorno dopo, viene sparsa di nuovo nel prato, per essere girata a mezzogiorno con il rastrello e alla sera rimessa in cumuli più grandi (cavòi), per proteggerla dall’umidità della rugiada. Il terzo giorno l’erba, diventata fieno ‘maturo’, viene raccolta in fasci che, caricati sulla testa, vengono portati nel fienile. Sia per legare i fasci sia per caricarli sulla testa, si è costretti a lavorare in coppia.



Per superare questo problema in alcuni paesi invece che il fascio si utilizza la ‘refe’, un ingegnoso sistema di corde su una intelaiatura in legno, che consente di evitare il lavoro in coppia. Ma il poter lavorare in autonomia o il dover lavorare in coppia da sistema di lavoro diventa sistema di vita e finisce per caratterizzare i comportamenti e atteggiamenti, diversi, come si può facilmente notare, da paese a paese. Nel periodo della fienagione, la Carnia è interessata da frequenti temporali, che si rovesciano più in certe valli che in altre. In queste ultime, per essiccare l’erba, al sistema dei cumuli che si fanno alla sera o quando sta per arrivare il temporale, si è sostituito quello di quegli originali trespoli carichi di fieno che caratterizzano il paesaggio di certe valli. A ogni necessità s’è data una risposta diversa da paese a paese, così come si è diverfisificato il sistema di raccolta dell’erba dai prati di alta montagna. In qualche caso si sono costruiti gli stavoli, edifici con stalla e fienile e annesso un piccolo alloggio.Lì si raccoglie il fieno che sarà poi consumato trasferendo gli animali, con la conseguente necessità del trasporto del latte nella latteria del paese, due volte al giorno, con percorrenze spesso molto impegnative. In altri paesi si sono costruiti dei piccoli ricoveri (stàipe) per il fieno che poi viene portato in paese durante l’inverno. In altri ancora il fieno viene lasciato all’aperto nei caratteristici grandi covoni (mède), costruiti addossando il fieno a un palo centrale che garantisca nello stesso tempo la stabilità e la traspirazione. Il turista curioso può ancora notare qualche reperto di queste usanze. Ma deve fare in fretta! È più facile che sia sorpreso dal fatto che anche in Carnia l’erba, che è stata la risorsa su cui s’è vissuta la vicenda della sopravvivenza umana, non è più utilizzata. Non c’è più nessuno che sfalci e il bosco si riprende i terreni che gli erano stati rubati, per la necessità di mantenere una popolazione di 66.000 abitanti, ora già ridotta a meno della metà.