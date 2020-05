In Carnia riaprono i centri di raccolta differenziata

Centri di raccolta aperti in Carnia, in seguito all’ordinanza del Presidente della Regione Fvg del 3 maggio 2020. Ai cittadini è nuovamente concesso di portare rifiuti presso i centri di raccolta differenziata gestiti dall’Unione della Carnia. Per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, queste sono le modalità:



- fino a giovedì 7 maggio il conferimento dei rifiuti nei Centri di raccolta potrà avvenire ancora solo su prenotazione. Le prenotazioni possono essere richieste telefonicamente presso l’Ufficio Ambiente dell’Unione (tel. 0433.487756);



- a partire da venerdì 8 maggio i Centri di raccolta saranno aperti con il loro orario regolare, ma l'accesso sarà consentito ad un utente per volta, provvisto di mascherina e guanti monouso. Per ogni conferimento (quindi per ogni auto) potrà entrare un solo utente.



Gli utenti in attesa dovranno rimanere all’interno delle proprie auto al di fuori dei centri. La Polizia Locale e la Protezione Civile saranno presenti per vigilare sull’osservanza delle disposizioni e agevolare il traffico. L’orario di chiusura dei Centri dovrà essere rispettato, perciò si chiede ai cittadini un “conferimento intelligente”, evitando assembramenti in particolare nei primi giorni di apertura.