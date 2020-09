In Carso con il Fai Fvg e Curiosi di natura

Prosegue “In Carso con il Fai e Curiosi di natura”, ciclo di escursioni per conoscere il Carso e le sue relazioni naturalistiche e culturali con la città di Trieste.

Sabato 19 settembre la delegazione FAI del Friuli Venezia Giulia e la cooperativa Curiosi di natura propongono dalle 16 alle 19, nel Comune di Duino Aurisina, la passeggiata “Da San Pelagio a Slivia, tra vigneti e rocce carsiche”. Una facile escursione per tutti, con letture a tema dal vivo.

L’itinerario presenta dei notevoli scorci panoramici: in uno spazio ristretto si passa dai vigneti coltivati sulla caratteristica terra rossa, dai quali si ottengono i rinomati vini del Carso, a boscaglie e prati con spettacolari fenomeni carsici e grotte. Lungo il percorso delle interessanti testimonianze storiche: dai castellieri dell'età del bronzo ai paesi dalla tipica architettura carsica, con edifici e chiese risalenti al 1.500.

Un itinerario ad anello di 5,5 km, con facili dislivelli, con le guide di Curiosi di natura. Si raccomandano scarpe con suola antiscivolo e pantaloni lunghi.

Rtrovo alle ore 15.40 nella piazza-parcheggio di San Pelagio, a Duino Aurisina. È richiesta la prenotazione, entro le ore 16 di venerdì, alla mail trieste@delegazionefai.fondoambiente.it. Quota di partecipazione: a partire da 13 euro, con pagamento in loco, dove sarà anche possibile iscriversi al FAI.

Altre informazioni: trieste@delegazionefai.fondoambiente.it (cell. 349 5007950) e curiosidinatura@gmail.com (cell. 340 5569374)