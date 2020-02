In città 7.000 case disabitate

Il 12 per cento delle abitazioni del Comune di Udine ha le luci spente. I dati parlano chiaro: su circa 57.000 unità immobiliari ci sono 7.000 case vuote, perché non trovano nuovi proprietari, perché non sono agibili, o ancora perché non trovano locatari.

“E’ importante sottolineare – spiega Leonardo Piccoli, presidente di giunta nazionale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali – che in Friuli Venezia Giulia, come del resto in tutta Italia, ci sono stati grossi cambiamenti social-demografici. Restando nella nostra regione, negli Anni Sessanta ogni unità immobiliare era abitata da 3,2 persone. Oggi da 2,2, per cui è difficile che una villa o appartamenti di grandi metrature attirino nuovi acquirenti. D’altra parte, i vecchi proprietari non vogliono svendere le loro proprietà, ma il mercato di oggi non è in grado di sostenere certi prezzi”.

Sono molti infatti gli appartamenti sfitti in zona stazione.

“Secondo me – continua Piccoli – Udine è composta da tanti piccoli paesi. La zona Nord è sempre attraente, offre molti servizi e i proprietari possono sempre contare sugli affitti di una seconda casa, anche agli studenti. La zona Sud, compresa quella della stazione, soffre la presenza di stranieri che non avendo ammortizzatori sociali, come familiari, dividono l’abitazione coi propri connazionali, creando nei condomini molti casi di sovraffollamento”. E in mancanza di regole condivise, i problemi sono molti. La situazione, però, sta cambiando.“La Regione – conclude Piccoli - concede contributi ai minori di 35 anni per l’acquisto della prima casa. Questo aiuto ha fatto sì che il numero dei giovani acquirenti sia passato da 1.200 nel 2017, a 1.300 nel 2018 e sia cresciuto ancora, fino a 3.200, lo scorso anno”.