In discoteca si balla con il Bonus cultura

Le indicazioni sono chiarissime e campeggiano a lettere cubitali non appena si apre la pagina del sito che riporta le istruzioni per usare la 18app. L’applicazione web che permette ai 10.300 neo diciottenni friulani di ottenere 500 euro in buoni va usata per cinema, musica e concerti, festival culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Altrove, nella pagina delle Faq, è inoltre specificato che il denaro serve all’acquisto di abbonamenti, card e biglietti d’ingresso, oltre a cd, vinili, dvd.

Peccato però che non sia specificato per cosa “non” si possa usare il cosiddetto Bonus cultura, col risultato che molti neomaggiorenni spendono parte della somma per acquistare i biglietti di ingresso per la discoteca, quando addirittura non “fanno tavolo”, cioè prenotano un posto riservato nel locale.



Un risvolto insolito per un’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali finalizzata a ‘promuovere la cultura’ tra i giovani. Abbiamo cercato di capire come possa essere possibile.



“Si comincia col contattare un Pr del locale – ci hanno spiegato alcuni ragazzi friulani -. Sarà questa persona a inviarti il link del server su cui compri il biglietto. Nel frattempo si porta avanti la procedura su 18app, in modo da ottenere l’emissione del bonus. A questo punto, collegandosi al sito del server e inserendo i propri dati, si acquista il ticket e si riceve una mail di conferma. Al momento dell’ingresso nel locale si mostra la mail e il codice Qr che contiene come verifica dell’avvenuto pagamento”.



“Confermo che è possibile pagare il biglietto d’ingresso con la 18app – commenta Adriano Cerato, titolare della discoteca MrCharlie di Lignano, uno dei locali nei quali si può entrare con il Bonus cultura-. Non sta a me giudicare se sia opportuno o no, i ragazzi dispongono di questo strumento e lo utilizzano come ritengono meglio. Nel nostro locale, però, è permesso pagare con usando il Bonus solo quando ci sono serate speciali o eventi musicali, non durante le aperture ordinarie”.