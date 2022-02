In Duomo a Udine una messa per la Giornata Mondiale dell'Ammalato

La sottosezione udinese dell'Unitalsi, l'Unione italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali, celebrerà la XXX Giornata Mondiale dell'Ammalato - in calendario per venerdì 11 febbraio - nel Duomo di Udine: l'accoglienza dei partecipanti è prevista dalle ore 15 e venti minuti più tardi inizierà la recita del santo rosario. Seguirà, alle 16, la solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Molte le persone attese, dal momento che parteciperanno all'evento anche altre associazioni che operano nel mondo della disabilità e a sostegno degli ammalati: verrà naturalmente prestata la massima attenzione alla sicurezza, con il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio.



L'appuntamento di venerdì 11 segnerà di fatto l'avvio delle attività annuali dell'Unitalsi di Udine, che nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria ha già messo a punto la programmazione dei pellegrinaggi 2022: il primo, che avendo valenza regionale coinvolgerà anche le Diocesi di Trieste e Gorizia, avrà come destinazione Lourdes e si terrà dal 15 al 19 luglio. "Il viaggio sarà in aereo, con partenza dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari", comunica il presidente della sottosezione, Fabio Rizzi, annunciando poi che il secondo pellegrinaggio porterà a Loreto (dal 5 al 8 agosto, in pullman) e che il terzo, di scala nazionale (saranno rappresentate tutte le Diocesi d'Italia) è previsto dal 25 settembre al 2 ottobre: destinazione nuovamente Lourdes; i mezzi di trasporto, nel caso, saranno definiti sulla base delle iscrizioni.