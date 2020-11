In edicola con il Friuli la tombola di Natale

Quello che ci attende, non sarà un Natale ‘normale’. Per questo, il Gruppo Mediafriuli ha deciso di realizzare un’edizione speciale della tombola, per consentire di trascorrere le Feste in famiglia… nel segno della tradizione.

Da oggi in tutte le edicole (fino ad esaurimento scorte), troverete il kit con tabellone, numeri e sei tovagliette, ognuna delle quali con tre cartelle; il set è in supplemento al settimanale il Friuli al prezzo di 2,99 euro.

Nei suoi 171 anni di attività, Il Friuli è sempre stato al fianco dei friulani, svolgendo un ruolo di riferimento non solo informativo ma anche identitario. Da diversi anni, per esempio, distribuisce - allegata al settimanale - la bandiera del Friuli, andata esaurita anche nella campagna di quest’anno.

Dopo il successo delle mascherine ‘andate a ruba’, noi di Mediafriuli vogliamo continuare a essere vicini ai nostri lettori, che potranno passare le festività all’insegna del divertimento… con i nostri auguri di Buon Natale!